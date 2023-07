Después de tres jornadas repletas de conciertos, el Boombastic se despide de Llanera dejando encantados a asistentes, hosteleros, comerciantes y organizadores. El macrofestival de La Morgal, en el que participaron artistas de la talla de Duki, Bizarrap, Quevedo, Reels B, Mora o Eladio Carrión, sumó en cinco días –desde que se abrió la zona de acampada hasta ayer, que se cerró– un aforo global de más de 250.000 personas. Con esta astronómica cifra, el Boombastic ha conseguido convertirse en "el evento más multitudinario de la historia de Asturias", según resaltaron los organizadores.

"La valoración de estos tres días de festival es buena. Estamos contentos con que se haga aquí porque en las ventas se nota. Económicamente, ha sido un buen impulso para todos", explicó Rocío Vázquez, gerente de la tienda obrador Aldea Alimentos de Asturias, en Posada de Llanera. Para Diana Blanco, dueña de la cafetería-restaurante Blanco, emplazada en Lugo de Llanera, no hay palabras suficientes que puedan describir el gran éxito de este evento. "El balance es muy positivo en todos los aspectos, no hay nada que pueda decir que sea negativo", reconoció la hostelera que, al igual que muchos otros compañeros de gremio atribuyen este buen sabor de boca a la educación de los 250.000 chavales que se reunieron en La Morgal.

"Los jóvenes nos lo pusieron muy fácil y nos dieron una lección a todos. Trabajar en la hostelería con tanta gente no es sencillo, pero ellos lo hicieron fácil con una amabilidad y educación que fueron exquisitas. Todo salió estupendo gracias a su comportamiento ejemplar", apuntó Blanco. Precisamente José María Rodríguez, de la Cafetería Crisol, en Lugo de Llanera, es de los que secunda este pensamiento: "Los jóvenes se comportaron de 10. Para haber tantísima gente no hubo ningún incidente. Además, saben esperar muy cordiales, son muy prudentes y se han adaptado a cualquier cosa", recalcó. La experiencia del año pasado también jugó a favor de los empresarios, pues les hizo estar mejor preparados . "Para nosotros la organización este año fue mucho mejor porque ya veníamos con la experiencia del año anterior, sabíamos cómo funcionar y creo que nuestros clientes no tuvieron quejas. Han estado muy bien atendidos. Tanto por nuestra parte como por la de ellos fue todo perfecto. La gente marcha encantada", dijo Rodríguez.

Y, aunque desde la Cafetería Trasgu en Posada, Octavio Fernández también sitúa a "este año por delante del pasado gracias a la organización", admite que siempre hay margen de mejora: "Esta edición ha estado muy bien, pero siempre se puede mejorar", expresó. "El comportamiento de estos chavales ha sido excelente, pero como en todo, hay cosas que se pueden mejorar, por ejemplo el transporte público para que no anden tantos coches circulando por la zona", argumentó en la misma línea Alfredo Fernández, de la Tienda El Tren, en Lugo de Llanera.

Desde la organización del Boombastic consideran que "no se puede catalogar el festival de otra forma que no sea de éxito rotundo" y es que, con "uno de los carteles más ricos del panorama festivo nacional", y con las comodidades, actividades y espacios de ocio distribuidos por el centro de deportes de La Morgal, el Boombastic "sobrepasó las expectativas arrasando en Asturias", destacan, al reunir a 250.000 personas en una semana, contando los abonos para los tres días de conciertos y las entradas sueltas.

La Morgal, escenario ideal

Para el alcalde de Llanera, el socialista Gerardo Sanz, el desarrollo del Boombastic, festival que considera "muy importante" desde el punto de vista económico para Llanera y para Asturias, confirma a La Morgal como "el escenario ideal para espectáculos de este nivel". "El Boombastic nos posiciona de nuevo a nivel nacional en cuanto a festivales, logrando con tan solo dos años de vida ser el tercero que más público congrega de toda España", añadió. Según el regidor, operarios que han trabajado en otros festivales de España y que han estado durante los últimos días en Llanera coinciden en reconocer a La Morgal como "el mejor recinto para este tipo de eventos". Tras reiterar que lo conseguido en estos dos años por el Boombastic es "impresionante", el regidor tuvo palabras elogiosas para organizadores y asistentes. Y es que, a su juicio, el público que abarrotó Llanera durante estos días tuvo un comportamiento "ejemplar". "La verdad es que dejan huella y muchos vecinos están ya deseando que vuelvan", remató.

Ayer, como fiesta de cierre, los campistas pudieron disfrutar del concierto del colombiano Feid.