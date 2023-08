Habla la tiktoker gitana Laura Montoya, una de las evacuadas por el incendio de Llanera: "No sabemos dónde vamos a pasar la noche"

"Llevamos desalojados desde la hora de comer. Estamos aquí, en un parque, y nadie se ha acercado a decirnos nada". Laura Montoya, tiktoker que cuenta con veinte mil seguidores en la conocida red social, es una de las afectadas del gran incendio que ha sucedido hoy en las cernanias del Polígono de Silvota. "No tenemos ni dónde pasar la noche", asegura.

"Estamos yendo a hacer nuestras necesitades al Alimerka que tenemos aquí al lado. Yo tengo que tomar mi medicación para los nervios y aquí no tengo nada", explica la influencer, que se siente "completamente abandonada". "Aquí no se ha acercado nadie, no sabemos que hacer", indica con resignación. "Estamos intentando hacer algo, hablando con alguna familia, pero por el momento nadie tiene hueco para nosotros", lamenta.

La parte positiva, si se puede decir así, es que ninguno de los miembros de la familia ha sufrido daños personales. "No hemos tenido nada. Se ha quemado palets y herramientas de mi abuelo, pero por suerte nosotros estamos bien", afirma. Ahora Montoya espera encontrar una solución para esta noche, ya que los bomberos le han dicho que no se pueden acercar a sus casas. "Esperemos encontrar una solución rápida", confiesa.

El incendio alertó este martes a los conductores que transitaban por las autovías que unen Gijón y Avilés con Oviedo, así como a pasajeros de tren y vecinos de Llanera y alrededores, que vieron una enorme columna de humo. El aparatoso incendio obligó a evacuar a familias y ganado en las zonas aledañas al mismo, originado en las inmediaciones de una zona de poblado, conocida como "las chabolas del tío Chango".

El incendio se desató asimismo junto a un área de polígonos industriales y obligó a la Policía Local a cortar el acceso a Silvota. Los bomberos del Principado, con base en La Morgal, estuvieron en la zona luchando contra las llamas, dando por controlado el incendio pasadas las cinco de la tarde.