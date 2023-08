"No caben más dilaciones, hay que tomar soluciones urgentes y pendientes", afirma Luis Álvarez Menéndez, presidente de la Asociación de Vecinos de Cayés, en Llanera, al respecto de la construcción por parte del Principado de Asturias de la variante de Cayés para acabar con el intenso tráfico de vehículos pesados que soporta la parroquia. Los vecinos, que llevan 40 años con esta reivindicación, han convocado a los partidos políticos con representación municipal, así como a los grupos parlamentarios de la Junta General para mantener diversas reuniones con el objetivo de incluir este proyecto en los próximos presupuestos regionales de 2024.

"Es una demanda justa e histórica de la comunidad de Cayés, que no puede seguir sufriendo el impacto de vehículos pesados de unas industrias de actividad extractiva en Oviedo, donde pagan los impuestos pero nos trasladan aquí los daños medioambientales, la insoportable contaminación atmosférica y acústica que afecta a la salud y el bienestar de los vecinos", explica Álvarez sobre los motivos del colectivo.

De este modo, comenta que han solicitado reuniones con cada uno de los partidos con representación local y autonómica en aras de desbloquear este proyecto que, remarca, ha sido prometido en numerosas ocasiones pero nunca se ha llevado a cabo. "Estamos cansados de los retrasos deliberados, la argucia de los meses de cortesía, a nosotros ya no nos sirven porque llevamos 40 años soportando esta situación y creemos que la política debe servir para que el resultado sea que los ciudadanos tengamos una calidad de vida, por lo menos, aceptable".

Además, al Ayuntamiento le piden que aplique la ordenanza de tráfico "que está redactada y limita el tonelaje". "Y exigimos al Principado su obligación de asumir el compromiso adquirido en legislaturas anteriores; el Ayuntamiento de Oviedo no puede irse de rositas endosando una servidumbre que no nos corresponde. Ya no estamos para prórrogas ni tiempos muertos, hay que fijar una acción coordinada más allá de discursos vacíos", concluye.