Las ovejas Suffolk se convirtieron en uno de los atractivos más singulares de la 48º. edición del Concurso-Exposición de Ganado de Llanera. Al público le llama la atención este tipo de animales, una raza proviniente de Inglaterra lograda tras el cruce de los linajes Southdown y Norfolk Horn que es criada por su carne y lana. Los ejemplares ovinos brillaron en la competición con la participación de cuatro ganaderías.

"Tiene que tener buen hueso, que el animal sea largo y que tengan una cabeza bonita, es en lo que más se fijan los jueces", comentó Joan Creus, ganadero de los Pirineros catalanes de 26 años.

Las cabezas de las ovejas Suffolk tienen que tener unas buenas orejas, a poder ser algo arqueadas, "en las hembras que tengan cara femenina y para los machos que tengan el hocico corto", detalla. Los jueces también se fijan en la boca para determinar si tienen o no una buena mordida.

Una de las cuestiones importantes a la hora de valorar la morfología de estos animales es la postura, "que aplomen bien", detalla Creus. Es decir, las patas deben estar colocadas rectas y la pisada debe ser uniforme, "que no estén torcidos".

En cuanto al pelaje, la lana, no se realiza ninguna valoración durante la competición aunque algunos jueces sí se fijan en la piel. "Eso pasa más con los jueces belgas, los ingleses como el que tenemos aquí no se fijan en eso, se valora el color, que la piel no sea negra ni oscura".