La fiesta de los Exconxuraos y la ruta de Los Covarones han sido los principales atractivos del stand del Ayuntamiento de Llanera en la Feria Internacional de Muestras de Asturias de Gijón, que cerró ayer la edición de este año. Así lo indican los miles de visitantes que han pasado por el punto de promoción e información que desplegó el municipio en la multitudinaria cita del verano asturiano. Se espera con ello captar visitantes para conocer el festejo y la vía senderista, descubriendo todas las bondades que alberga el municipio.

"Principalmente, lo que más llamó la atención y por lo que más se preguntó, sobre todo la gente mayor y las familias, fue por los Exconxuraos y Los Covarones, aunque, según la edad, los más jóvenes, también se interesaron por el festival Boombastic. Vemos que también crece el interés por el Camino de Santiago a su paso por Llanera en la etapa Oviedo-Avilés", señala la concejala de Obras, Eva María Pérez, quien, junto con el resto de miembros del equipo de gobierno que lidera Gerardo Sanz, ha estado presente en el stand para promocionar y dar a conocer los secretos del concejo.

Esa presencia institucional fue valorada por el público. Ariana Hernández y Javier Formoso, de Torrevieja pero afincados en Gijón, destacaron que "el hecho de que que estuviera el Alcalde dice algo sobre su responsabilidad, no decimos que esté todos los días pero se agradece verle por aquí". Tras su paso por el stand, tienen claro que el próximo año irán a los Exconxuraos. "No conocía nada y me parece muy interesante la feria medieval, siempre me gustó pero aquí en Asturias no sabía que había nada de este tipo, me encantó que se ponen el traje de penitentes para pedir perdón", afirmó Hernández, con raíces familiares en el Principado. Encantada de ver el vídeo promocional de Llanera estaba la vecina de Gijón, Carmen Marcos, de 92 años, una apasionada de la fiesta de los Exconxuraos "y del mercado de San Isidro", según apuntó. "De la fiesta medieval me gusta todo, la entrada con las luces que parece un castillo de verdad y ver a toda la gente vestida" indicó. La fiesta atrae todas las miradas y no fueron pocos los que se hicieron fotografías junto a los trajes de muestra y espadas que se colocaron en el stand. "Fuimos mucho a Llanera por el fútbol y a comer alguna vez al año, pero a los Exconxuraos no fui nunca y me gustaría ir el próximo año", dijo la moscona Sara Álvarez con el programa de la edición de 2023 en la mano.

Además del festejo, los visitantes se quedaron prendados de la ruta de Los Covarones, destacando la cantidad de itinerarios senderistas del concejo. "Empiezas por una ruta, pero dan ganas de hacerlas todas, creo que empezaré por Los Covarones y que luego haré la de la cerámica de Villayo", apuntó Roma Fernández, de Oviedo. "La ruta de Los Covarones seguro que la voy a hacer", añadió Ángela Herrero, de Gijón. "Quedé con mi tío de hacer algo diferente así que ya la tenemos elegida", agregó.

También gustó mucho a los asistentes al stand de Llanera en la feria la cantidad de información turística y cultural presentada de una forma interactiva, con vídeos y un juego mediante un código QR. "También hay información de la hostelería y alojamientos, está muy completo", estimó Mari Luz González.