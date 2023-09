El Principado calla ante un eucaliptal a una distancia ilegal de otra finca en Llanera

Un vecino de Llanera denunció en 2018 que en la finca colindante a la suya se había hecho una plantación de eucaliptos a una distancia inferior a la establecida por la normativa, que es de 75 metros. Se abrió un expediente sancionador, pero el Principado no realizó actuación alguna, según el denunciante. El perjudicado reclamó el expediente, con el fin de valorar la interposición de las acciones que le correspondiesen, pero obtuvo la callada por respuesta por parte de la administración regional. Ahora, el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Oviedo, del que es titular el juez decano, Jorge Punset, ordena que se le dé acceso al expediente, ya que, "si la plantación no respetaba los límites legales podía generar riesgos para su propiedad y sus moradores".

El afectado, cuyos intereses defiende el letrado Alejandro Prida Gómez, descubrió en 2018 que el hijo del propietario de la finca colindante había llevado a cabo una plantación de un elevado número de eucaliptos que se encontraba a una distancia de su finca, en la que tenía una vivienda, por debajo de los 75 metros, la fijada normativamente como mínima para este tipo de plantaciones.

En un recurso presentado ante el Juzgado de lo contencioso número 5 de Oviedo, señala que presentó una denuncia a la Oficina Comarcal de Medio Rural y Pesca de Pola de Siero y que "se tramitó un expediente al que no se le dio acceso y en el que no se ha hecho actuación alguna". Consideraba que tenía derecho a conocer la tramitación del expediente a fin de poder valorar el ejercicio de las acciones pertinentes frente a la Administración o el personal del mismo.

En el recurso también indicaba que se consideraba "interesado porque es el propietario del predio y vivienda más próximos a la plantación irregular, que puede afectar a su derecho de uso y disfrute del bien inmueble. Esa actuación ilícita supone riesgo de incendios y otras catástrofes naturales". La Consejería de Medio Rural adujo que no puede, motu proprio, facilitar los datos de un expediente a toda persona que argumente un mínimo interés por el mismo. Ello, añadió, llevaría a una infracción de la protección de datos e intereses de los ciudadanos directamente afectados por los expedientes. "Si esto es así en general, lo es más en los expedientes sancionadores, donde el contenido ‘penal’ del expediente hace que la publicidad o conocimiento del mismo suponga un plus o agravamiento de la sanción", sostuvo.

Guardería

Para el juez Punset, "de la demanda se desprende que fue la Guardería del Medio Natural la que presentó la denuncia de modo que estamos ante un procedimiento incoado de oficio por la propia Administración. No tiene, por tanto, el recurrente, la condición de denunciante". No obstante, "el recurrente gozaba de un interés legítimo (...) era propietario colindante y si la plantación no respetaba los límites legales podía generar riesgos para su propiedad y sus moradores. Era posible, además, que la hipotética sanción llevara aparejada la retirada de la plantación de eucaliptos y el demandante podía tener, asimismo, interés en su ejecución. Ciertamente no se personó en el procedimiento pero no consta que se le diera la oportunidad ni que conociera su incoación". Y añade que "estamos en presencia de sectores, el forestal o el de protección del medio ambiente, donde puede admitirse una mayor legitimación para el acceso a los expedientes de tipo sancionador por el evidente interés público".

La normativa que obliga a limpiar de matorral y ramaje una franja de 75 metros en torno a pueblos y viviendas próximas al monte se incumple de manera sistemática "por dejadez, y porque nadie se planteó hasta ahora que fuese un problema tener casas cerca del matorral o los árboles", indicó Miguel Garrido, guarda de Medio Natural de CSIF.