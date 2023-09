Barredos Suffolk, ganadería de Rubén Espinosa, con una explotación en Santa Cruz de Llanera, ha vuelto a llevárselo prácticamente todo con sus ejemplares de este tipo de ovejas en la trigésima séptima edición de la Feria del Campo y de las Industrias Agrícolas, Ganaderas, Forestales y Pesqueras (Agropec), celebrado este fin de semana en el recinto ferial Luis Adaro. Ha ganado en la sección de corderos jóvenes, con Agoliom, en la de machos intermedios, con Pocholo, y en la sección de hembras adultas, con Selena, una de las ovejas más especiales que tiene esta firma ganadera que trabaja en la cría y selección de esta raza.

También ha obtenido el premio al lote campeón, al mejor macho y hembra del concurso, con Agoliom y Selena, respectivamente. Ha logrado asimismo el segundo puesto en hembras adultas, con Vespa. No para aquí la nónima de reconocimientos, pues suma el obtenido como campeón absoluto de Agropec de nuevo con Selena. Esta es campeona de España por segundo año consecutivo y Agoliom ha logrado el mismo título este año.

Rubén Espinosa también se alza con el título de mejor rebaño de España 2023.

"Lo primero de todo es dar las gracias a todos los criadores y participantes de los concursos suffolk, que sin ellos esto no seria posible, al igual agradecer la labor realiza por el juez Venturino Paoletti. También dar las gracias a la gente y a la familia que me apoya en esta locura día a día, y me dan ánimos y fuerzas para seguir luchando, que no todo es color de rosas. hay momentos bueno, malos y muy malos y con gran ayuda salimos a flote", ha dicho Espinosa a través del perfil en redes sociales de la ganadería.

El ganadero ha señalado que tampoco quiere olvidarse "del sacrificio que conlleva preparar un equipo de 6 animales durante una temporada de concursos, y que todo salga bien, por que no es una ciencia exacta, puede salir o no puede salir, y la única recompensa que podemos tener no es monetaria sino satisfactoria y de todo el trabajo, esfuerzo, lucha". "De recompensa hemos obtenido lo vivido este año 2023, algo que no tenemos palabras para expresar, solo quiero decir gracias", ha añadido en su cuenta.

Selena es una de las ovejas más laureadas de esta ganadería de Llanera. Es una "reina" que lo gana todo allá donde va y que mantiene su reinado a la vista de los resultados de este fin de semana en Agropec.

Rubén Espinosa recordaba el año pasado cómo ha logrado que Barredos Suffolk sea lo que es hoy como sinónimo de calidad en sus animales.

"Empezamos con las ovejas hace diez años y se trata de ir haciéndose con buenos ejemplares, seleccionando genéticamente a los animales para mejorar sus condiciones y reproducirlos para que su pedigrí sea el mejor". Para contar con una campeona nacional ha sido necesario "viajar a Gran Bretaña, de donde es originaria la raza, y comprar allí en subastas y en granjas".

La madre de "Selena" es inglesa, pero la oveja campeona ya nació en Llanera. ¿Qué tiene esta oveja para ganarlo todo? Pues entre otras cosas su "buen tamaño, la buena estructura y que es muy fuerte de hueso". También en "una buena mordida, que es lo primero que miran los jueces, una buena pisada y el hecho de que no tenga ninguna mancha negra, junto con una longitud de las orejas que debe llegar a la comisura de la boca".