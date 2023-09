El acto de homenaje a José Julio Velasco del próximo 1 de octubre tendrá lugar en Llanera. Habrá una eucaristía de acción de gracias por su trabajo, en Posada, y después una comida de hermandad en el Llagar El Güelu. No solo habrá feligreses y vecinos, también muchos amigos, entre los que se cuentan tres alcaldes, el de Llanera, Gerardo Sanz, el de Siero, Ángel García, y el de Oviedo, Alfredo Canteli. Los tres acompañaron al sacerdote cuando recibió el premio "Llanerense del Año", en 2022.

Al regidor ovetense le une una reciente pero sólida amistad con Velasco. Su pena es que compromisos adquiridos anteriormente le impedirán acompañarle el uno de octubre en esta cita. No obstante, Canteli ya ha enviado una carta personal de felicitación al párroco de Brañes. "Es una persona entrañable", valoró el Alcalde, "lamento que una serie de cuestiones no me permitirán estar allí, pero en la mente estaré con él. Es alguien con quien resulta muy grato estar, de verdad, una de esas personas que merecen la pena".

El alcalde de Llanera, Gerardo Sanz, destacó que el reconocimiento "será, sin duda, una nueva oportunidad para resaltar la extraordinaria labor que José Julio desarrolla desde que llegó a Llanera". "Siempre cercano y dispuesto, quienes le conocemos sabemos que su entrega a este concejo ha sido incondicional. Y no solo al frente de sus parroquias, sino también trabajando y colaborando, de manera desinteresada y honesta, con todos los colectivos y organismos que solicitasen su ayuda para impulsar iniciativas que dinamizasen el concejo. Se ha volcado como nadie con el tejido social, y lo más importante, ha sabido hacerlo siempre con respeto, humildad y empatía", señala Sanz.

"Todo el mundo le quiere"

Coincide el regidor de Siero, Ángel García, con la valoración sobre la faceta personal y como sacerdote de Velasco. "Con José Julio no soy objetivo porque le tengo mucho cariño y hay muy buena relación personal. Es un excelente párroco, todo el mundo lo quiere mucho y por algo será. La mayor virtud que tiene es el talante y la predisposición a ayudar a todo el mundo; empatiza muy bien con todos y hace suyos los problemas de los demás. Siempre tiene una sonrisa y una posible solución, y eso es algo que se agradece mucho. Le tengo un aprecio enorme. Es muy buena persona, un gran tipo con el que resulta muy fácil entenderse", dijo García.

En la Corporación llanerense las consideraciones también son unánimes. Gonzalo Bengoa, portavoz de IU, felicitó a Velasco "por su dedicación y trabajo durante estos años". "En mi etapa como concejal de Bienestar Social siempre hubo una buena coordinación y comunicación a través de reuniones entre el Ayuntamiento y Cáritas para abordar diferentes situaciones", señaló. Marisa Menéndez, portavoz municipal de Vox, también se sumó al reconocimiento a Velasco y le deseó que continúe muchos años más.

Por su parte, Silverio Argüelles, portavoz del PP, explica que "es difícil encontrar, en los tiempos que corren, a una persona que permanezca tanto tiempo en sus responsabilidades, pero es mucho más difícil encontrar casos de éxito". "José Julio, el cura, es un caso de éxito. Su labor, sus iniciativas durante su ejercicio pastoral a cargo de las parroquias han hecho pueblo. Él ha conseguido extender su labor al tejido asociativo, cultural y de festejos de nuestro concejo por su personalidad y entrega", concluyó Silverio Argüelles, para quien "es un orgullo poder tenerlo como amigo y como párroco".