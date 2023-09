Cercanía, bondad, honestidad, siempre dispuesto a escuchar, con la mano tendida para ayudar y colaborador cuando no artífice de iniciativas culturales y sociales en beneficio del territorio al que asiste como sacerdote. Así es José Julio Velasco según coinciden quienes le conocen bien. El actual vicario episcopal de Oviedo-Centro es además cura a cargo de siete parroquias. En tres de ellas, las llanerenses de Posada y Ables y la ovetense de Brañes, cumple 25 años como párroco y los feligreses le preparan un homenaje que se celebrará el 1 de octubre. Las cuatro restantes, Ferroñes, Villardeveyo, San Cucao y Cayés, en las que lleva más o menos tiempo según los casos, también participan en un reconocimiento que lo es al trabajo realizado por el religioso en favor no solo de fieles sino de vecinos en general. La opinión sobre la persona y la labor de Velasco es unánime. Como el cariño, que se nota en todos los testimonios sobre él.

"Un cura es siempre alguien cercano que construye barrio y consolida pueblo, precisamente en su ejercicio del ministerio sacerdotal. No es un agitador pero sí remueve las conciencias, no es un curandero pero su corazón es siempre un hospital de campaña. Sabe partir el pan y escanciar el vino, acercando a la gente la presencia de Dios como una eucaristía. Me consta que don José Julio tiene estas facetas, y lo he podido comprobar en mis muchas visitas a las parroquias que desde hace años él tiene como encomienda. De gran corazón, sabiendo escuchar y estando siempre dispuesto para acompañar", señala el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, que destaca además la amistad que le une a Velasco.

"En sus labios, la Palabra de Dios que nunca engaña. En sus manos, esa santa gracia repartida a raudales. Y su propia humanidad que se hace amistoso abrazo para toda una feligresía que le aprecia y reconoce. Me uno al homenaje que se brinda a este buen cura, buen amigo y excelente colaborador. Como se decía en el aforismo latino: ad multos annos, ¡por muchos años!", añade Sanz Montes.

José Julio Velasco nació en Avilés y cursó en el Seminario de Oviedo los estudios eclesiásticos de Filosofía y Teología. Hay varios hitos que jalonan su trayectoria, pero uno de los recuerdos imborrables corresponde al año 1989, cuando, coincidiendo con la visita del Papa Juan Pablo II a La Morgal, le asistió como diácono ministrante en la eucaristía. De ese momento se guardan varias fotos, en las que aparece junto al Santo Padre y se aprecia la multitud que ese día se congregó en el aeródromo de Llanera. Antes de llegar a este concejo, donde lleva gran parte de su vida, Velasco ejerció el diaconado en la parroquia de Lugones y en junio de 1990 fue ordenado por el entonces Arzobispo Gabino Díaz Merchán.

Desde comienzos de los años noventa del siglo XX desempeñó, entre otras responsabilidades, la de vicario parroquial de Santa María de la Barca de Navia, párroco de San Pedro de Andes, o vicario parroquial de San Salvador de Piñera y de San Antolín de Villanueva-Talarén. Y en 1994 llegó a Llanera. Ya nunca se fue y, aunque actualmente forma parte de la curia diocesana como vicario episcopal, no pierde el contacto diario con los problemas y necesidades diarias de feligreses y vecinos. "Es apoyo y en torno a él se hace comunidad", destacan algunos de sus feligreses, que también subrayan que desde que llegó al concejo "ha trabajado por unir a todas las parroquias", a las que ha enseñado "a trabajar en equipo y solidariamente las unas con las otras".

Las palabras de afecto y respeto y las que ponen de relieve su implicación en la vida cotidiana de las parroquias son comunes entre quienes se suman con sus consideraciones al reconocimiento a Velasco. "Conocí a José Julio cuando llegó de párroco a Posada. Es una persona abierta y entrañable, amigo leal y fiel y, a pesar de sus importantes obligaciones en la diócesis, está totalmente entregado a sus feligreses de las diferentes parroquias de Llanera. Goza de la simpatía generalizada de los habitantes del concejo, sean o no creyentes. Su influencia en la vida religiosa, por supuesto, social y cultural le convierten en una persona clave de Llanera", valora Ramón Rodríguez, director del Real Instituto de Estudios Asturias (RIDEA) y buen conocedor del municipio como orgulloso llanerense.

José Julio Velasco es hombre querido entre sus compañeros sacerdotes. José Antonio Bande, de la Unidad Pastoral de Pruvia, Lugo de Llanera y La Fresneda, le conoce desde hace muchos años y destaca lo "merecido" del homenaje que recibirá el 1 de octubre por parte de sus feligreses. "Es una persona que además de su testimonio, ha sabido también cultivar y cuidar mucho el paisanaje, en tanto que es una persona cordial, cercana y que es ejemplo para sus compañeros sacerdotes y para la gente que le aprecia y valora por su bonhomía y cercanía humana".

Bande y Velasco se encontraron en el Seminario y el primero destaca del segundo "su valía humana, siempre lo he tenido como amigo, una persona particularmente cercana". "Es un homenaje que pondrá en valor todo aquello por lo que él ha apostado, con exquisita fidelidad a Llanera y sus gentes. También es de destacar su esfuerzo por remocicar templos como el de San Cucao o Santa María de Brañes, así como numerosas iniciativas vecinales y parroquiales en nuestro entorno", explica.

Opinión similar manifiesta Fermín Riaño, párroco de Pola de Siero: "Como compañero sacerdote en el Arciprestazgo de Siero es una alegría compartir con las personas de las parroquias a las que ha servido este día de júbilo y de dar gracias a Dios por una convivencia compartida. José Julio ha ejercido además como unidad de todas las parroquias a las que ha servido. Es un testimonio de cómo es posible vivir la comunidad y hacerlo en un periodo largo".

Por su parte, José Luis Polvorosa, párroco de La Fresneda, dice de Velasco que "es muy buen sacerdote y compañero, muy participativo, siempre aglomerando al resto de sacerdotes". "Es de los que mejor conocen al clero asturiano, y tiene el don de decir las cosas como son sin que a nadie le parezca mal, porque siempre lo dice con carácter abierto y alejado de rencores. Es una persona muy valorada por los fieles y por la iglesia diocesana, un sacerdote muy majo y fiel cumplidor de la Palabra, siempre muy ordenado en la labor en sus parroquias. Se merece el homenaje, y allí estaré", añade.