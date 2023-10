José Julio Velasco Bolaño es vicario episcopal de Oviedo-Centro y cura a cargo de siete parroquias, las llanerenses de Ferroñes, Cayés,Villardeveyo, San Cucao, Ables, Posada y la ovetense de Brañes. En las tres últimas cumple 25 años como párroco y con este motivo los feligreses le han organizado un homenaje que se celebra mañana, domingo, en Llanera.

–Recibe el reconocimiento de fieles y vecinos. Una iniciativa grata para un sacerdote en tanto que se agradece su labor.

–Ciertamente que sí. Estoy emocionado e inmensamente agradecido. Nada hay más agradable que un reconocimiento te lo haga tu propia gente, con la que caminas a diario y compartes alegrías y apretones. A las gentes de Llanera les debo mucho, por acogerme, apoyarme, acompañarme, quererme, reconocerme y hacerme uno de los suyos. Nunca les podré devolver tanto cariño hacia mí.

–De todos estos años tendrá mil anécdotas. ¿Alguna que recuerde especialmente?

–Ya lo creo que tengo muchas. Le diré dos. En la conmemoración de mis 25 años de ordenación sacerdotal, después de la misa, me regalaron una camiseta del Real Madrid que me pidieron que me la pusiera. Otra anécdota que recuerdo con especial cariño es cuando mi querido amigo y fiel sacristán, de feliz recuerdo, Carlitos, me escondía el móvil y me preguntaba con su sonrisa, picarona, si no me sonaba el teléfono.

–Destacan de usted que hace comunidad, que trabaja siempre para unir a las parroquias.

–Creo que en cualquier ámbito de la vida, ese ha de ser uno de los objetivos, unir y nunca separar; crear puentes, acercar personas, compartir proyectos y talentos. Apoyarnos unos en los otros. Cuando compartimos esfuerzos y trabajamos de forma corresponsable, es más fácil conseguir objetivos. En nuestras parroquias se comparte todo, coro, catequistas, monitores de campamento, voluntarios de cáritas, sacerdote, diáconos y seminaristas.

–Se le señala como una referencia en Llanera, no solo para los fieles, sino para todos los vecinos por su implicación en la vida cotidiana y su presencia en iniciativas culturales y sociales.

–No me siento referente de nada, sí una persona, como tantas otras en este querido concejo de Llanera, que quiere aportar su granito de arena para que sus gentes vivan la fraternidad, la fiesta, participen de la cultura y la vivencia de la fe. Colaboro con todo aquello que sea para el bien de los vecinos, asociaciones, comisiones de festejos, instituciones, colectivos, porque tengo claro que cuando sumamos esfuerzos y compartimos recursos, es más fácil alcanzar metas. Intento, junto a mis colaboradores, hacer pueblo y construir parroquia. Las gentes de Llanera saben que nuestras parroquias son casas de puertas abiertas donde se acoge, escucha, acompaña, apoya y celebra.

–¿Por qué se hizo cura? ¿Fue una vocación temprana?

–Al acabar lo que antes era el COU, me presenté a las pruebas para ingresar en el Ejército y no pasé la prueba física de lanzamiento de balón medicinal. A partir de ese momento, pensé como reorientar mi vida.Yo participaba en los grupos de la parroquia de Cancienes y en una reunión de catequesis de confirmación, el párroco de entonces, don Federico Fidalgo, nos habló de la vocación. Y yo me dije, pues yo quiero ser como él, alegre, acogedor, servicial… Al cabo de un mes, después de darle vueltas y rezarlo, fui a verle y le dije que quería ir al seminario. Habló con mis padres, y me acompañó. Allí me recibió mi formador, don José Antonio Montoto, al que le estoy muy agradecido por su cariño y acompañamiento. Ese mismo día ya me quedé a dormir allí.

–¿Cuál es la labor que a su juicio ha de cumplir un sacerdote al frente de una parroquia?

–Ejercer el ministerio sacerdotal de forma entrañable, caminando al lado de las personas, escuchando, acogiendo, tendiendo la mano. Anunciar el evangelio, siempre desde la propuesta y el testimonio, nunca desde la imposición. La Iglesia ha de ser fiel a esta misión, hoy y aquí, en una cultura secularizada y en una sociedad sometida a tantos cambios. La Iglesia ha de hacer «lo de siempre», evangelizar, pero no «como siempre», como si nada pasara.

–Explíquese.

–Hay que celebrar «dentro» y anunciar «fuera», ya no vale esperar a que la gente venga, hemos de ir a su encuentro, los creyentes no podemos contemplar el mundo y lo que en él sucede como algo ajeno a nosotros, situándonos en confrontación con él. La Iglesia, y este es un reto, a mi juicio, si quiere que su camino sea el del hombre, ha de estar dispuesta a reconocer que los recursos curativos, al menos algunos, se encuentran en el mismo lugar que la enfermedad. ¿Sabemos por qué caminos anda el hombre? Fue Jesús quien salió a su encuentro, el que buscaba, es la Iglesia la de que ha de ir al encuentro del hombre. En palabras del añorado San Juan Pablo II, «el camino de la Iglesia es el camino del hombre».

–Es vicario episcopal de Oviedo-Centro. ¿Cómo ve a la Iglesia asturiana?

–La veo viva y samaritana. Con unos sacerdotes y religiosos entregados, que gastan su vida por los demás sin guardarse nada para sí, sin horarios, cada vez con más trabajo, testigos del evangelio y asumiendo que hoy toca nadar contra corriente pero eso, lejos de echarles para atrás, les implica más. Me quito el sombrero. Tenemos unos laicos formados, implicados en el tejido social, que anuncian y viven el evangelio, que tienden sus manos a los necesitados, a los que sufren, implicados en la vida pastoral de las parroquias, asumiendo responsabilidades. El capital humano, sacerdotes, religiosos y laicos, trabajando corresponsablemente, es el gran aval de nuestra Iglesia, su verdadera joya, que hemos de mimar y cuidar. El tiempo que nos toca vivir supone un gran desafío misionero a la tarea evangelizadora de la Iglesia.

–¿Cómo afrontar ese reto?

–Nuestra iglesia diocesana, los pasados 18 y 19 de junio, en Covadonga, se planteó dos objetivos. El acompañamiento, que plantea la realización de un plan concreto sobre quién y cómo acompañar, y la comunión-sinodalidad, que exige caminar juntos, todos en la misma dirección, aunque haya ritmos distintos, huyendo de protagonismos. Igualmente, es de vital importancia, entre otras tareas, revitalizar la pastoral juvenil y vocacional, la preocupación en mejorar la transmisión de la fe y la necesidad de la presencia pública de la Iglesia, del compromiso por la justicia y de la expresión del amor a los más necesitados. Aquí es donde nos jugamos nuestra credibilidad. En esto andamos, intentando dar una respuesta a la nueva evangelización, este momento social y eclesial que nos toca vivir, sin mirar atrás ni nostalgias, siendo creativos, originales y con «nuevo ardor, nuevos métodos y nuevas expresiones». Es tarea difícil, pero bella y apasionante, irrenunciable e inaplazable para la Iglesia y para la sociedad.

–¿Y cómo ve a Llanera?

–Es tierra de encrucijada entre la capital de la urbe, la villa del adelantado y el fin de la calzada romana en Gijón, encrucijada de trenes y autopistas. Concejo cargado de historia, con abundante patrimonio cultural y religioso, uno de los más emprendedores y que más ha progresado en los últimos años, lo confirman el aumento de población, sus niveles de renta y sus magníficas instalaciones. Goza de un asociacionismo muy dinámico, de vecinos, festejos, sociedades culturales y deportivas. Es un concejo de oportunidades con preciosos paisajes y rutas, excelente paisanaje por la calidad de sus gentes y su capacidad de acoger e integrar a los que hemos llegado de otros lugares. Un lujo poder vivir aquí.

–Recibió en 2022 el premio «Llanerense del Año». Estuvo rodeado de mucha gente allegada y de cinco alcaldes, los de Oviedo, Siero, Llanera, Ponga y Coaña. ¿Habla a menudo con los regidores?

– Los considero buenos amigos y no hablo todo lo que quisiera, porque ellos y yo tenemos mucha tarea. Pero hablo y comparto café o mesa con cierta regularidad. Trabajamos todos por el bien de las personas, cada uno desde su responsabilidad; es bueno escucharse, compartir inquietudes, recursos, intercambiar proyectos y propuestas que redunden en bien de las personas. Es lo lógico y no ignorarnos o ponernos zancadillas. Valoro mucho su trabajo, son los más próximos al ciudadano, cercanos, saben ponerse el «mono de trabajo» y tienen claro que su despacho es la calle.

–¿Qué emociona a José Julio Velasco?

–Pues un gol del Oviedo o del Real Madrid, pensar en tanto y tan bueno como me han dado mis padres, el abrazo de mis sobrinos, una sonrisa, una bonita canción, cuando alguien te dice gracias, un paseo con amigos, provocar una sonrisa, secar una lágrima, escuchar al que sufre, la gracia inmerecida de ser sacerdote y mirar a la Santina en la cueva.