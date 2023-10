Corría el año 1993 cuando la llanerense María José Fuente Llana decidió abrir en Bonielles, su lugar natal y donde vive, unos viveros que, en principio se destinaron a la plantación de lechugas, tomates y berzas, entre otros productos de la huerta. Cuando en estos tiempos se destaca a quienes emprenden en el medio rural, esta mujer ya lo hizo hace treinta años sembrando una semilla que, a base de constancia, trabajo y mucho esfuerzo, ha dado lugar a lo que es hoy, una empresa en Llanera con 13 invernaderos en una extensión que se acerca a los 5.500 metros cuadrados, además de todo lo sembrado en el exterior. Desde hace unos años trabaja codo con codo junto a ella su hijo Erik.

"Abrimos una tienda en Oviedo para vender lo que cultivábamos. A los dos o tres años decidimos poner más invernaderos y vender a las tiendas que conocíamos hasta que a los diez años optamos por dedicarnos exclusivamente a la producción de plantones y semilleros de todo tipo, incluido flor de temporada así como árboles frutales", explica esta emprendedora quien a renglón seguido añade: "Estamos por toda Asturias, en tiendas y en las cooperativas de Corvera y de Siero, por citar algunas".

Durante el otoño se preparan los plantones y semilleros. "Ahora estamos por ejemplo con el repollo, la coliflor, el brócoli, la berza, algo de cebolleta y puerro... Bueno, este y la lechuga lo tenemos todo el año, y pronto empiezan los guisantes y otros productos de la huerta", explica José Manuel Prado, trabajador de estos viveros desde hace 14 años. Él matiza que la época de más trabajo ya empieza en diciembre, cuando "empezamos a vender los frutales, y luego a finales de enero la planta de cebollín". "Aquí ya enlazamos los plantones de diversas variedades de tomates y pimientos. El de lechuga se vende todo el año y también tenemos variedades. La que más se vende es la batavia y luego la de hoja de roble. La berza también se vende todo el año, pero mucho más la asturiana que la gallega. Esta última es más oscura, más alta y tarda más en espigar, la de aquí es más amarilla", añade.

En cuanto a los plantones que más se demandan, señala Prado, en lo que se refiere a los árboles frutales "son de manzano de mesa, que tiene cada vez más demanda, así como el arándano, el kiwi y los aguacates, que cada vez se piden más". También se vende mucho castaño injertado de Valduna, "que cada vez está más solicitado", dice.

Agua de lluvia

Destaca este trabajador, además, que todo el riego se realiza con agua de lluvia, los que sin duda influye positivamente en la calidad del producto. "Aquí contamos con siete depósitos donde se recoge el agua de lluvia y donde se almacenan unos 150.000 litros. El 99 por ciento es agua de lluvia y, si en algún momento hay escasez, ese uno por ciento lo recogemos de un manantial cercano".

Desde sus inicios hasta hoy, con la ampliación de las instalaciones y el aumento del trabajo, también ha creado María José Fuente varios puestos de trabajo. Junto a ella y su hijo hay otros dos trabajadores a los que, próximamente y en la temporada más dura, habrá que sumar otros tres. "Para mí es un trabajo gratificante porque siempre estás haciendo cosas distintas. Ahora es más llevadero porque no hay tanta demanda y andas un poco más tranquilo que en plena temporada. Por ejemplo, empiezas a macetas, fresas, luego preparas los árboles, luego haces semilleros, preparas pedidos, en fin que no es tan repetitivo como otros", dice este joven que también vive en Bonielles y que no tiene huerta en casa. Y es que ya planta bastante el los viveros, matiza sonriendo.