Sonia García Amado tiene 53 años y es natural de El Entrego. Tras quince años sufriendo dolores de espalda y articulaciones, que los médicos achacaban a unas hernias que tenía en la columna, en diciembre del año pasado le diagnosticaron esclerosis múltiple. "Yo llegué a pensar que me estaba volviendo loca. Que todo lo que me pasaba me lo estaba inventando. Hasta que en junio de 2022 sufrí una parálisis en el lado izquierdo de mi cuerpo y me ingresaron para hacerme pruebas", cuenta.

En aquella ocasión salió del hospital en una silla de ruedas, sin caminar y todavía sin diagnosticar. "A partir de ahí me metí en un médico privado, además de lo que me hacía la Seguridad Social, con todo el coste económico que ello conllevaba y, en diciembre, de regalo de Navidad, me dijeron que tenía una de las esclerosis más agresivas que existen", relata. En tres meses, vio como sus lesiones cerebrales aumentaban de una a seis, perdió la visión del ojo izquierdo y apenas puede caminar 400 metros. "Es una enfermedad horrible. El día a día es muy duro y aún lo estoy medio asimilando", explic Al igual que muchos otros afectados, no está sola. Cuentan con el apoyo de la Asociación de Esclerosis Múltiple (Adem), y, en su caso en particular, con el grupo Triatlón Alto Nalón, al que pertenecía antes de que le diagnosticaran su enfermedad. Ellos han sido los encargados de organizar el "duelo" que este jueves tuvo lugar en el velódromo de La Morgal, en Llanera, para apoyarla, animarla y visibilizar esta enfermedad que "aún sigue siendo una gran desconocida". El atleta Héctor Moro y el ciclista Roberto Camblor se enfrentaron en un reto en el que el primero tenía que conseguir correr la distancia de una maratón, esto es 42,195 kilómetros, antes de que el segundo diera 300 vueltas al velódromo, lo que supone un recorrido de 100 kilómetros. Al acto acudieron el alcalde de Llanera, Gerardo Sanz, y el concejal de Deportes José Antonio González. Durante toda la semana, Adem puso a disposición de asociados y colaboradores dos números de teléfono para votar por su favorito. "Todo el dinero recaudado a través de los mensajes es íntegramente para la asociación", destacó Patricia Redondo, presidenta del colectivo. Sonia García y otros afectados recorrieron los últimos metros acompañando a los deportistas. "Cuando acabe, tendré que sentarme en mi silla de ruedas, pero sé que habrá valido la pena", aseguraba la afectada. Sonia García entró primera en la meta y los deportistas Héctor Moro y Roberto Camblor tras ella. Finalmente, todos ganaron y nadie perdió, aunque a Sonia García aún le quedan mil batallas contra las que luchar y vive con el miedo de que "una de las veces en las que se me vaya la cabeza, nunca más volver".