La abstención del edil de IU, Gonzalo Bengoa, y el voto de calidad del alcalde, Gerardo Sanz (PSOE), permitió que el gobierno de Llanera sacara adelante en el Pleno una modificación presupuestaria por valor de 1,1 millones que, entre otras cuestiones, permite financiar el aparcamiento de la calle Berbollo de Posada, con 227.000 euros adicionales, o el saneamiento de Ables, que se lleva 310.000 euros. Además, la propuesta incluye 190.000 para un nuevo local municipal, 50.000 euros más para el área de cultura y deportes, y 125.000 euros para el inventario de caminos. Según el regidor, se trata de ajustes sobre las previsiones iniciales del presupuesto para atender incrementos en los costes que se extienden también a las carpas que se instalaron en la fiesta de Los Exconxuraos, la seguridad del festival Boombastic o el apoyo a las fiestas de los pueblos.

Durante su intervención, Sanz puso varios ejemplos de los incrementos de costes que han hecho necesaria la modificación presupuestaria. Así, por ejemplo, detalló que la iluminación navideña sube mucho, así como la instalación y las carpas de los Exconxuraros, que ya supusieron este verano 13.000 euros. Además, indicó que la seguridad para esta cita y el Boombastic ha pasado de 1.800 a 20.000 euros. Sobre el caso concreto de la calle Berbollo de Posada, detalló que, en un principio, se había presupuestado la obra en 100.000 euros, pero que después se decidió incluir una actuación para acabar con las inundaciones en el vial, lo que ha incrementado los costes. En cuestión de saneamientos, subrayó que se incluyeron este año los de El Pico y Ables, pero que el recorrido final varió y se tuvieron en cuenta peticiones vecinales que acabaron encareciendo las actuaciones. "El dinero no se ha ido a ninguna parte, está ahí, pero hay que completar las partidas porque no son suficientes. ¿Lo hacemos o no?", aseveró el regidor llanerense.

Los partidos de la oposición se mostraron críticos con la operación económica planteada por el gobierno, especialmente el portavoz del PP, Silverio Argüelles, quien reconoció que los proyectos a los que se destinan las partidas suplementarias son necesarios, pero alertó de que no están debidamente justificados por el gobierno que lidera Sanz. A este respecto, el dirigente popular se mostró especialmente crítico con el gasto en festejos, planteando, sin éxito, la puesta en marcha de una comisión informativa especial para que se den explicaciones de "a qué se destina del primer al único euro". Argüelles censuró que el Ayuntamiento colabore económicamente con el "Boombastic" y abogó porque todos los gastos corran por parte de la empresa promotora de la multitudinaria cita estival.

Desde Vox, Pedro Manuel Villafañe, aseguró que su formación está a favor de que "se ejecuten obras en el concejo y que haya festejos", pero votó en contra de la modificación presupuestaria que considera que el gobierno municipal debe dar "más explicaciones".

“Presupuestar mejor y dar más explicaciones sobre la planificación y gestión en el gobierno de Llanera”. Es la fórmula que el portavoz de IU, Gonzalo Bengoa plantea al PSOE de cara a plantear su acción de gobierno. Lo dijo esta mañana en el Pleno extraordinario en el que se aprobó una modificación de crédito para abordar diferentes actuaciones y que contó con la abstención de IU.

Bengoa reclamó a Sanz "una buena previsión y planificación cuando se elaboren los presupuestos para evitar estas modificaciones tan abultadas", entre las que, según dijo, hay algunas "evidentes por la subida de costes, pero otras resultan desproporcionadas". "No votamos en contra porque las obras deben hacerse, como el saneamiento de Ables, además de otras necesidades. Tampoco entendemos la subida en Festejos, pero si hay pendientes actividades como el mercadillo de Navidad, por ejemplo, no hay más remedio que hacerlo", explicó el concejal de IU al argumentar su abstención. De cara a la organización del próximo mercadillo, Gonzalo Bengoa pidió al gobierno local que "mantenga una reunión con los comerciantes de Llanera para conocer sus propuestas y necesidades".

La sesión plenaria de carácter extraordinario iba a celebrarse el lunes por la mañana, pero quedó aplazada después de que el PP advirtiese de la imposibilidad de consultar los expedientes. El PSOE accedió a tal medida por "cortesía", ya que, a su juicio, los integrantes de la Corporación tuvieron tiempo suficiente para examinar la documentación y se cumplieron los plazos que marca la ley.