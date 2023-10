Cayés cuenta con numerosos rincones para visitar realizando caminatas más o menos largas según el gusto del visitante, que puede decidir sobre la marcha cuánto prolonga su recorrido por la zona, que puede tener como punto de llegada el área recreativa de Campiello o continuar carretera abajo hacia La Ponte. Sea cual sea la opción, lo que es seguro es que se trata de un trayecto que sorprenderá a quien no conozca el lugar y descubra la naturaleza del entorno y las muestras de patrimonio arquitectónico e industrial que atesora la parroquia.

Para llegar al punto de partida del camino hay que conducir en dirección a Posada de Llanera y coger el desvío hacia Cayés (si se proviene de Oviedo o Lugones sale a la vista a la derecha y si se va en dirección contraria, a la izquierda, en ambos casos con grandes paneles sobre la carretera perfectamente visibles). Una vez en el pueblo hay algunos bares que cuentan con aparcamientos exteriores donde dejar el vehículo y donde se puede aprovechar a la ida o a la vuelta para tomar un café o refrigerio.

Desde estos estacionamientos se puede comenzar a descender a pie, carretera abajo, en dirección al área recreativa de Campiello. Por el camino, que no lleva más de quince o veinte minutos, comienza a vislumbrarse la iglesia de San Martín de Cayés, un hermoso templo que además cuenta con una particular historia. A finales de los años veinte y principios de los treinta del pasado siglo, quien entonces era párroco, un sacerdote de nombre Manuel Antuña, dedicó grandes esfuerzos a remozar y ampliar la iglesia, a la que logró dotar, entre otras cosas, de la torre que hoy luce y que consiguió que el entorno se convirtiera en un paraje que destaca en la localidad por el diseño que integra la edificación en el marco de los verdes de la arboleda y el césped que protagonizan el acceso. Aunque se trata de una curiosidad no demasiado conocida, el empeño del religioso y los frutos que dio en lo que respecta al embellecimiento del lugar y el templo hicieron que en la prensa de la época se refirieran a este como "la catedralina".

Una vez alcanzada la zona de la iglesia, en frente se ve ya el área recreativa de Campiello, espacio natural donde predominan los castaños y a cuya entrada hay precisamente instalados unos paneles informativos dedicados a esta especie. Equipada con bancos, mesas, barbacoas, papeleras y juegos infantiles, es un lugar muy apetecible para descansar o pararse a comer si el tiempo acompaña. Justo encima del área, levantando la vista, hay un antiguo lavadero rehabilitado. En ese lugar una concha de cerámica indica precisamente la dirección que deben tomar aquellos que recorren el Camino de Santiago en dirección a Avilés.

Desde Campiello se puede desandar el camino para regresar hacia la parte alta de la localidad donde se dejó el vehículo o alargar la caminata carretera abajo para llegar hasta la zona de La Ponte, donde espera el que se considera el molino más antiguo de Asturias de los que quedan en pie, en muy buen estado tras su rehabilitación hace unos años. El conjunto patrimonial de este lugar lo conforman además la capilla de La Ponte, la casona de los Díaz de Campomanes y el puente sobre el río Nora que marca la frontera entre Llanera y Oviedo en esta zona.

El camino es hacia abajo, de otros quince o veinte minutos y por carretera con tráfico pesado, aspecto este a tener en cuenta, además del hecho de que la vuelta hasta el punto donde se aparcó será cuesta arriba en buena parte del recorrido. Terminada la ruta a pie, se puede aprovechar el viaje para desplazarse en vehículo hasta las antiguas instalaciones de lo que fueron Cerámicas Guisasola, parte del interesante patrimonio industrial de Cayés.