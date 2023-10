La mejor enfermera familiar y comunitaria de España es vecina de Posada de Llanera y, desde 1985, trabaja como titular del consultorio periférico de Villabona. Cristina González Aller recibió este mes el premio «Reconocimiento a la mejor enfermera comunitaria de 2023» que le otorgó la sociedad científica Asociación de Enfermería Comunitaria en Madrid «por ser paradigma del ejercicio de la enfermería comunitaria, un referente de seriedad y rigor reconocido por las enfermeras comunitarias del Principado de Asturias que destaca por el compromiso con la población».

«Es un orgullo y una satisfacción, no sabía dónde ponerme ya cuando me lo anunciaron y recibirlo fue muy emocionante, rodeada de mis compañeros. Fue muy bonito y me sentí muy arropada», comenta.

González es natural de Trobajo del Camino (León), aunque desde hace casi 40 años se encuentra en el concejo, donde eligió su plaza al hacer la oposición de atención primaria. «No lo conocía, pero vi que era cerca de Oviedo y me llamaba la atención que fuera una población rural, así que caí en Villabona. Siempre me sentí muy bien y no noté nunca que estar en un consultorio periférico me cortase las alas profesionalmente, al contrario», señala. En Posada ha hecho su vida y familia, con una hija, y ya no se imagina viviendo en otro sitio. «Aquí me quedo», afirma.

En el consultorio de La Rotella ha desempeñado su carrera, destacando entre sus pacientes por su trato amable, de escucha, y por ser una gran sanitaria en el cuidado de los enfermos. También en todo lo relacionado con la prevención «porque lo ideal, aunque utópico, es que la gente no llegue a enfermar, que tenga una buena salud física, mental y social», indica.

González ha realizado numerosos estudios y publicaciones científicas a lo largo de su trayectoria profesional y nunca ha dejado de lado la formación, en constante estudio y también impartiéndola en numerosas iniciativas docentes. De hecho, desde este curso académico es profesora colaboradora de la Facultad de Enfermería de Gijón. «Siempre me encantó la docencia y siempre estuve muy vinculada a ella. Estoy estrenándome pero va todo muy bien», celebra.

En sus clases, trata de enseñar los entresijos del día a día de la profesión con el cuidado «como clave y guía». «Les digo que nunca pierdan la perspectiva de que esto es una profesión de servicio, de cuidado de la salud de los ciudadanos con calidad, que no se pueden dormir en los laureles. Y la comunicación con los pacientes es imprescindible, a nivel humano no puede faltar la empatía», esgrime.

González Aller celebró este domingo con la familia y amigos el premio recibido, que le ha servido «de impulso y acicate» para continuar como la mejor enfermera comunitaria de España.