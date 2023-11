Los salarios, indemnizaciones y pagos por asistencias a plenos y otras sesiones municipales de los concejales son datos públicos y, de hecho, además de poder consultarse a través de algunos documentos accesibles en la web del Ayuntamiento de Llanera, se oficializan a través del Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). Son conocidos los salarios de los cuatro miembros del Gobierno local que cuentan con sueldo, pero también es posible saber lo que reciben los ediles no liberados por acudir a determinadas reuniones que tienen que ver con el desempeño de su cargo.

En Llanera cuenta con sueldo el alcalde, Gerardo Sanz (41.683 euros anuales en 14 pagas), y otros tres concejales. Se trata de la edil de Bienestar Social, Educación, Igualdad y Cooperación, Monserrat Alonso, de la de Obras, Infraestructuras y Servicios Urbanos, Eva María Pérez, y del edil de Cultura, Festejos y Turismo, Iván Pérez. Los tres tienen idéntico salario: 35.973 euros en catorce pagas. Pero, ¿cuánto cobran los concejales sin dedicación exclusiva? Las sumas, iguales para todos, tanto para los del gobierno como los de la oposición, también son públicas.

Por asistir a un pleno cada concejal no liberado cobra 120 euros y se cobran 100 euros por cada vez que se asista a una Junta de Gobierno local, a una comisión informativa, a la Junta de Portavoces o a comisiones especiales. También son 100 euros para quienes representen al Ayuntamiento en organismos o entidades supramunicipales y asistan a una reunión de los mismos.

Todos los ediles no liberados perciben la suma por el pleno mensual. Pero hay que tener en cuenta que no todos los concejales están en la Junta de Gobierno. De hecho, además del alcalde, la forman los concejales socialistas Eva María Pérez, María Pilar Fernández, Jose Antonio González, Susana García y el edil de IU Gonzalo Bengoa. De ellos, el alcalde y la edil Eva María Pérez tienen salario municipal, por lo que no percibirían nada por asistir. Sí los tres restantes, que no son concejales con dedicación. La Junta de Gobierno se reúne, como norma general, una vez a la semana, con lo que serían una media de cuatro sesiones al mes.

En lo que respecta a la representación en órganos colegiados, el alcalde la desempeña en el Comité de Valoración del Parque Tecnológico de Asturias. En el consorcio Cogersa la ejerce Sanz y también el edil de IU Gonzalo Bengoa. En Cadasa lo hace el socialista José Antonio González y los consejos escolares Montserrat Alonso Sánchez. El regidor está presente en ADICAP (Grupo de Desarrollo Rural, Asociación para el Desarrollo Integrado del Cabo Peñas y la edil Eva María Pérez en ARA (Consorcio Albergue y Refugio de Animales).

A inicios del mandato se acordó además la creación de cuatro comisiones informativas permanentes (Desarrollo sostenible, económico, deportes y seguridad; Derechos sociales y servicios ciudadanos; Hacienda; Urbanismo y medio rural ) integradas, todas ellas, por el presidente y seis vocales. De estos seis vocales, dos son del Grupo socialista, dos del Grupo popular, uno de Vox y uno de IU. De este modo, los integrantes de estas comisiones que no cuenten con sueldo municipal perciben 100 euros por cada una de las sesiones a las que asistan.

Existe además la Comisión Especial de Cuentas para el examen, estudio e informe de todas las cuentas, presupuestarias y extrapresupuestarias, que deba aprobar el Pleno de la Corporación. El acuerdo de inicio de mandato también estableció "una dotación económica a favor de los diferentes grupos municipales y/o partidos políticos que hubieran obtenido representación (en el caso de que sea un solo concejal), para el desarrollo de su actividad municipal, por un importe fijo de 350 euros mensuales, a cada grupo y/o partido político con representación, más un importe variable de 75 euros mensuales, por cada uno de los miembros de la Corporación que forman parte del mismo".