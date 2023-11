La consejería de Fomento ha iniciado la construcción de la losa de hormigón d la carretera de Villabona (LL-10), en Llanera, solución técnica que se ha adoptado para poder reparar el hundimiento que mantiene cortada la vía desde el pasado 8 de octubre entre La Vega (Villardeveyo) y Castiello (Lugo). Las primeras labores han consistido en la excavación de los dos carriles y la instalación de unas mallas metálicas de refuerzo para proceder este martes al hormigonado, que deberá secar durante esta semana para proceder después con el asfaltado de la vía. Estos últimos trabajos se harán con el vial ya abierto al tráfico, regulado con semáforos.

"Nos han dicho que estará lista en breve pero no nos han dado tiempos exactos", apunta el secretario de la Asociación de Vecinos San Miguel de Villardeveyo, Pepe Mon, quien este lunes acudió hasta la obra junto a la vicetesorera, Mari Paz Menéndez, para ver la evolución de los trabajos. "Nos han comentado que una vez que se eche el hormigón se necesitarán por lo menos cuatro días para el fraguado y que, a partir de ahí, empezarían a dar paso a los vehículos con el paso regulado, pero eso será para la próxima semana", añade.

.Fomento, que ha dado carácter de emergencia a la actuación, realizó unos sondeos geotécnicos para determinar las causas del hundimiento que sufre la LL-10 que, según el colectivo vecinal ha sabido, está ligado a la presencia de agua subterránea. Por ello, se decidió instalar una losa de hormigón como solución técnica, que ya se está ejecutando.

"Desde la asociación creemos que hubo algún contratiempo que se pudo haber evitado y la señalización del corte y del desvío alternativo es una de las cosas que no funcionó, pensamos que las señales están mal situadas porque solo informan del corte pero no del desvío", apunta Mon, quien detalla que no han sido pocos los coches que se han saltado la prohibición de circular, "incluso intentaron pasar por encima de la malla". Además, la entidad vecinal entiende que los itinerarios provisionales por las vías AS-17, AS-374 y AS-325 debieran ser solo para turismos debido al mal estado de la ruta: "Quizá se deberían prohibir los camiones", señala.

Por otro lado, el secretario del colectivo vecinal de Villardeveyo avanza que esta semana visitarán los trabajos con la concejala de Obras de Llanera, Eva María Pérez, y técnicos del Principado de Asturias. "Es una obra de muchísimo calado por lo que vendrán a verlo y nos comentarán algo". Mon agrega que, aunque la respuesta fue muy rápida para atajar la situación, "la carretera es muy concurrida, no solo por vecinos sino gente que va a trabajar y tenemos muchas quejas".

Así, mes y medio después del corte de la carretera, se procede a la construcción de la losa de hormigón para evitar nuevos hundimientos.