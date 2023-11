Una afición que se convirtió en negocio. Así nació la empresa de cronometraje y organización de pruebas deportivas Cronelec en Llanera. La pasión de Daniel García Álvarez por el atletismo, la informática, la tecnología y su actividad como juez de la Federación Asturiana de Atletismo le hizo sopesar la idea de lanzar este proyecto en 2015. "Me di cuenta de que había un nicho porque en Asturias solo operaba una empresa de este tipo, pero, más que eso, el enfoque al principio siempre fue hacer de mi hobby una empresa", cuenta el fundador que, aunque vive en Posada, tiene vínculos familiares con Agüera, en la parroquia de San Cucao.

García empezó de muy joven a correr, por eso dice siempre que el polideportivo municipal de la capital del concejo es su segunda casa. Fue atleta escolar hasta el año 2004, cuando empezó a entrenar en Oviedo al iniciar los estudios de Bachiller. Una vez finalizada esta etapa educativa dejó de entrenar, pero siguió muy vinculado al mundo de las carreras, ya que, en 2005, hizo el curso de juez de atletismo. Durante este tiempo también estuvo relacionado con el Club Llanera Atletismo dando cuenta de su inquebrantable pasión por el deporte.

"Terminé haciendo secretarias en carreras populares para la Federación y como siempre se me dio bien la informática, a lo que se suma el tema de las carreras, pues me empecé a plantear la posibilidad de hacerlo", recuerda. Si bien no fue hasta el año 2015 cuando dio finalmente el paso. Eso sí, siempre manteniendo su trabajo como electricista y, después, como operario de una planta química donde sigue en la actualidad.

"La inversión fue muy gorda porque los equipos son caros y son tecnología puntera", comenta sobre los inicios. La primera carrera que hizo fue el Cross de Tineo que, como es habitual en los estrenos, hubo tensión y problemas de última hora. "El debut fue un caos", recuerda sonriendo. Aquel día los equipos dejaron de funcionar y terminó haciendo una parte en papel, como antiguamente. Y menos mal que tenía la experiencia porque, de lo contrario, cree que no lo hubiera sacado adelante. A esta carrera la siguieron otras dos en Lugones (Siero) y Avilés.

"Fui creciendo poco a poco, pero hubo un momento que por poco lo dejo todo por desesperación por los equipos, pero otra empresa asturiana del sector me animó a probar su tecnología y mereció la pena", comenta. Por eso, a los pocos años renovó todos los sistemas de medición con tecnología puntera. Así fue creciendo la empresa y García se lanzó en 2018 a organizar su primer evento deportivo, la carrera "Llanera 10K". El control que tiene del negocio le permitió, en 2022, realizar todos los preparativos de la marcha desde casa. "Me encerraron por covid cinco días antes, pero dirigí la carrera desde el ordenador, tuve que improvisar", cuenta como anécdota. Hizo informes para dejar todo claro a sus colaboradores y todo salió perfecto.

Con calma y a ritmo sosegado ha impulsado Cronelec en carreras por toda Asturias contratado por clubes, asociaciones, ayuntamientos e, incluso, particulares con la mayor carga de trabajo en el último y primer trimestre del año por las marchas populares habituales del tiempo navideño como la San Silvestre, así como en verano. Una actividad que le permite crear un empleo en la época de más trabajo, algo de lo que está muy orgulloso. También del que denomina como "ejército verde" en referencia al color de la empresa y todos los amigos y familiares que no dudan en echarle una mano.

Siete años después de impulsar la marca Cronelec, que lleva como autónomo, se plantea crecer con más eventos propios, "aunque la parte comercial, lo de pedir dinero, se me da muy mal", reconoce. Lo que más disfruta del trabajo es la organización y logística de las carreras porque, según asegura, "me gusta organizar cosas y que salgan bien, eso me da mucha satisfacción".

Para impulsar Cronelec también ha contratado a una empresa de marketing digital para visibilizar y dar a conocer la actividad de la compañía "porque en el mundo del running o estás en las redes sociales o no existes". Otro de los planes que tiene es comenzar a expandir la empresa en la zona noroeste y no han sido pocas las empresas del sector que le han ofrecido la venta de los negocios.

Pero Daniel García quiere seguir con la misma táctica que ha llevado desde la fundación de Cronelec, ir despacio a paso seguro. "Una frase que siempre digo es 'o lo hago bien o no lo hago", concluye.