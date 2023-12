Llanera es este fin de semana la capital del karting internacional. Un total de 175 pilotos de todo el mundo disfrutan de tandas, conferencias y talleres en el Museo y Circuito Fernando Alonso, en La Morgal, en un evento organizado por la escudería internacional DPK Racing, con base en Siero. El ruido de los motores protagoniza las pasadas en la pista mientras que en el paddock se preparan los vehículos para disfrutar de la velocidad con un gran ambiente y cientos de aficionados.

"Queremos acercar el karting de alto nivel a todo el mundo porque hay mucha gente que lo tiene por afición pero no saben en realidad todo lo que conlleva la competición internacional, por lo que es una manera de mostrárselo. Con esa finalidad queremos pasar dos días divirtiéndonos para despedir el año en esta fiesta del karting", explica Pablo Rodríguez Puente, propietario de la escudería junto a su hermano Diego.

El evento, que sigue este domingo, no es una competición si no una quedada en la que "no hay tiempos ni presión en la carrera". Es solo para disfrutar. Y así lo hicieron los asistentes, que lo dieron todo en el circuito de Fernando Alonso llegados desde todas partes de España y también del extranjero, desde países como Panamá, Alemania, Austria, Italia, Noruega y Sudáfrica. Además, hay pilotos de todas las edades, desde los siete a los 60 años. "Otra cosa que tiene muy bonita este deporte son los valores que transmite y que te marcan la vida, en eso también queremos insistir en estas jornadas porque aprendes solidaridad, compañerismo y trabajo duro".

Además de las tandas en el circuito, han previsto conferencias sobre cuestiones técnicas, consejos de pilotaje y, también, de psicología deportiva. "Es muy importante, nosotros cuando notamos que un piloto le pasa algo o falla en algo va al psicólogo que tenemos en el equipo", destaca Rodríguez, quien cree que la gestión emocional es una de las claves de éxito en este deporte, así como la constancia y entrenos.

Entre los asistentes estuvieron algunas de las promesas del karting internacional que ya acumulan campeonatos y pruebas prestigiosas como el austriaco Niklas Schaufler, de 13 años, quien comentó que su pasión por este deporte es "por la velocidad y los amigos". "No sé qué tiene pero es muy divertido, tienes emociones muy grandes y creo que es un gran deporte", añadió este adolescente que habla cuatro idiomas gracias a su dedicación al karting. También se encontraba entre los jóvenes conductores el español Alex Martínez, quien tiene un brillante futuro por delante. En su caso, lo tiene claro, cuando sale a pista "la velocidad y la adrenalina son lo mejor".

Este domingo la fiesta del karting seguirá en el Museo y Circuito Fernando Alonso para darse a conocer también entre aquellos que no saben nada sobre esta disciplina pero quieran pasar una jornada de pura tensión y nervios viendo a los pilotos dar vueltas en la pista.