Iván Pérez Cuervo es concejal de Cultura, Turismo y Festejos de Llanera. Conocido como "Ivo", guitarra y voz del grupo "Muñeco Vudú", esta es su primera experiencia política tras haber ido en la candidatura municipal del PSOE como independiente. Afronta su responsabilidad pública con optimismo y muchas ganas, tal y como traslada en esta entrevista en la que habla de logros y retos del concejo en su ámbito.

–Llegó la concejalía procedente del mundo de la cultura, de la música, aunque usted era técnico municipal del área de Turismo. ¿Cómo están siendo estos primeros meses de trabajo?

–Vengo con muchas ganas e ilusión y la convicción de poder aportar cosas positivas que contribuyan a que el concejo siga creciendo a nivel turístico, cultural y de celebración de eventos. Haber estado como técnico municipal me ha ayudado a la hora de comenzar. Aunque son cargos muy diferentes, esa experiencia me permitió tener una idea de cómo funciona la Administración y entrar en contacto con el personal de Cultura y Festejos, que todo fuese más rodado. Tengo la suerte de contar con un equipo humano fantástico que lleva muchos años en el Ayuntamiento y está en plena sintonía con mi principal objetivo: trabajar por Llanera y seguir apostando por una programación cultural y festiva de calidad, abierta, en la que haya espacio para todos independientemente de edad y gustos.

–¿Le ha sorprendido algo de la política o de la gestión?

–Es un ámbito nuevo para mí, pero me siento muy arropado por mis compañeros y sobre todo por el alcalde, Gerardo Sanz. Me siento respaldado y estoy cien por cien comprometido e identificado con el proyecto que representa Gerardo, convencido de que es la mejor opción para este concejo. Del ámbito de la gestión, más que sorprendido sí me da cierta impotencia ver cómo a veces la burocracia nos impide ser todo lo eficaces que nos gustaría. Tratamos de mantener la cercanía con el ciudadano y ser una Administración ágil, pero a veces no está en nuestras manos y es difícil trasladar a los vecinos que no siempre podemos trabajar con la celeridad y eficacia que nos gustaría.

–El turismo crece en Llanera.

–Creo que nunca se había hecho una apuesta tan seria por Llanera como destino turístico y está dando resultados que superan las expectativas. Llanera era una desconocida en materia turística y hemos empezado a romper esa barrera descubriendo que no solo somos un referente industrial y empresarial, sino que también tenemos la suerte de tener un entorno natural increíble, un patrimonio cultural muy rico y una oferta festiva y cultural de calidad.

–Hay una apuesta exitosa por los eventos.

–El concejo va abriéndose paso en el sector del turismo, porque podemos y queremos atraer visitantes. Y lo estamos haciendo con un modelo de turismo basado en la calidad y en eventos que marquen la diferencia como Exconxuraos, el Festival Boombastic, la Feria ecológica Fapea o San Isidro. Planificación y metodología, ese es el camino. El salto ha sido espectacular, pero no podemos conformarnos. Hay que seguir trabajando para poner a Llanera en el mapa y fomentar un turismo que genere riqueza en sectores como hostelería, comercio, cultura y en todas aquellas actividades derivadas de la organización de eventos.

–¿Qué líneas estratégicas de trabajo desarrollan?

–La propuesta turística de Llanera se basa en su principal valor: un entorno natural con una amplia oferta de recursos patrimoniales, etnográficos y deportivos, que nos permiten diseñar una propuesta turística diferencial. Tenemos todo lo necesario para convertir al concejo en un destino natural, ecológico y deportivo de referencia, y por eso hemos vertebrado el trabajo en el área de Festejos en cuatro ámbitos: turismo de naturaleza, turismo activo, deportivo y ecoturismo, turismo cultural y turismo gastronómico. Llanera es un destino incipiente, que está iniciando su camino dentro del sector turístico pero que tiene mucho potencial.

–Exconxuraos y Boombastic son ahora las dos grandes citas del municipio.

–Llanera cada vez es más destino: para trabajar, para vivir y también para disfrutar. Se ha posicionado como destino turístico por muchas razones, entre ellas, por dos citas de nivel como Exconxuraos y Boombastic. Precisamente esa apuesta por los festejos ha conseguido que este año el turismo haya crecido un 15 por ciento, llegando a los 46.519 visitantes: 40.984 procedentes de otras comunidades autónomas y 5.535 de procedencia internacional. El pasado agosto, por ejemplo, el número de visitantes se situó en 5.124, lo que supone un 4,2 por ciento más que en el mismo periodo de 2022. Para nosotros, Exconxuraos es una de las señas de identidad del concejo, una fiesta única y singular que se ha ganado un lugar de prestigio en el calendario festivo del verano. En cuanto al Boombastic este año 250.000 personas pasaron por el festival. Está claro que su repercusión traspasa Llanera.

–Las cifras son de vértigo para un concejo de 14.000 habitantes.

–Mucha gente viene a pasar unos días de vacaciones a Asturias mientras sus hijos están en el festival, e incluso los propios "bombis" aprovechan la semana anterior o la posterior para conocer la zona. Pero es que además del impacto económico que tiene para la hostelería, el comercio y el sector hotelero, en el sector servicios también hubo muchísima gente trabajando, atendiendo los días del festival, los días previos e incluso en el desmontaje. Como bien dice, las cifras son de vértigo, pero son el mejor estímulo para no bajar la guardia y sobre todo, el mejor indicativo de que se están haciendo las cosas bien.

–El yacimiento romano de Lucus Asturum se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la arqueología.

–Lucus Asturum es una realidad y, como bien titulaba un artículo reciente de este periódico, "un filón arqueológico". Solo este año se han recogido más de mil piezas, algunas tan singulares como un anillo de bronce y una sandalia de cuero, una pieza única por estar decorada y en un estado de conservación excepcional. La publicación de este tipo de hallazgos en revistas especializadas como National Geographic o Live Science nos dan ese plus de posicionamiento que fortalece la imagen de Lucus como referente y avala la apuesta que venimos haciendo por la cultura y el patrimonio arqueológico.

–Está en marcha la declaración como Bien de interés Cultural (BIC). ¿Cómo va ese trámite?

–Para nosotros, proseguir con los trabajos en el yacimiento es un objetivo prioritario, pero también es importante alcanzar la declaración de BIC para poder impulsar un espacio arqueológico que se pueda musealizar para darle una promoción cultural y turística adecuada. Existe una comunicación permanente y fluida entre el Ayuntamiento y la Dirección General Patrimonio, y eso es fundamental para facilitar todo el proceso.

–El concejo tiene una programación cultural muy relevante a lo largo de todo el año.

–Llanera apuesta por la cultura en todas sus dimensiones y desde la Casa de Cultura se desarrollan una serie de proyectos de muy distinta índole que van desde artes plásticas, formación, audiovisual y multimedia a actividades con los centros educativos públicos, animación a la lectura y artes escénicas. Hay una programación teatral regular e iniciativas tan especiales como LlaneGra o Títere-Lla. Da igual la época del año. La agenda cultural de Llanera siempre es un extraordinario reclamo.

–Talleres y actividades de todo tipo para la población son seña de identidad del concejo. “50 y más” son una de esas iniciativas que repite y llena cada año.

–Estamos muy contentos con el arranque del curso. Un año más, casi todos los talleres están completos y cada vez hay más alumnos nuevos, lo que demuestra que las propuestas que se hacen desde el área de cultura están gustando, y que la gente se anima a participar. Al final, ese en nuestro principal objetivo: conseguir potenciar la participación de las personas mayores de 50 años a través de actividades con las que no solo disfruten, sino que también aprendan, descubran y experimenten. El proyecto nació hace más de diez años y se ha ido consolidando hasta convertirse en una pieza clave de la programación cultural del municipio.

–La actividad de las bibliotecas también es muy notable y va más allá de la que suele ser habitual en otros centros municipales de este tipo.

–El balance de las bibliotecas es el reflejo de la intensa vida cultural de este concejo y de la buena acogida que tienen todas las actividades. Hemos crecido en visitantes, pasando de los 5.128 registrados en 2021 a 9.197 en 2022, que son los últimos datos oficiales de los que disponemos. Además, también hemos crecido en socios, pasando de 85 en 2021 a 130 en 2022, y también en préstamos y en fondo documental. No podemos olvidar que la Red Municipal de Bibliotecas cumple una labor imprescindible, al ser el servicio público cultural que más próximo se encuentra a la ciudadanía. Por eso hay que seguir invirtiendo recursos en que cada vez sea un servicio de más calidad y más accesible.

–¿Proyectos en mente para este mandato?

–Hay dos ideas en las que ya estamos trabajando y que me hacen especial ilusión. Por un lado, la celebración del 25º. aniversario de Exconxuraos, que será en 2025, y para el que ya estamos perfilando algunas novedades, y otro será la creación de un festival pop-rock. Está claro que la experiencia del Boombastic nos hace confiar en el potencial y la capacidad de Llanera para acoger más citas de este tipo. El Boombastic cubre una franja de edad que se identifica con un estilo musical concreto, pero hay otros menos jóvenes que reclaman su espacio y otro tipo de festival. Dedicándome al mundo de la música y con la experiencia del Boombastic, poder poner en marcha un nuevo festival en Llanera es un reto maravilloso en el que estoy dispuesto a dejarme la piel y el alma.

–¿Se trataría de uno creado en Llanera o de un festival ya existente que se trajese al municipio como ha sucedido con el Boombastic?

–Todo está abierto. Es una idea que tenemos y estamos explorando qué opciones hay para que Llanera pueda tenerlo.

–¿Puede avanzar algo sobre el aniversario de Exconxuraos?

–Exconxuraos es mucho más que una fiesta. Es historia de Llanera, es símbolo de unidad entre los vecinos y es una celebración que los llanerenses sentimos como nuestra. La fiesta es lo que es gracias a la dedicación y al esfuerzo de muchas personas que durante estos 25 años se han volcado en hacerla crecer hasta convertirla en el referente que es hoy. Exconxuraos 2025 será una celebración de todos, un "gracias" con mayúsculas a todos los que la han hecho tan grande y un "seguimos adelante" para hacerla aún más grande.