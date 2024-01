Adrián Pello tiene el recuerdo de ir con su padre cuando era pequeño a ver los partidos del Real Oviedo. "Como mi hermano jugaba al fútbol, yo también quería, así que cuando cumplí cuatro años, que era la edad mínima para poder jugar, empecé a entrenar con el Juventud Estadio de Oviedo", rememora. Actualmente, lleva tres años en Santo Domingo, llevando la Dirección Deportiva de DV7 Academy, formando a entrenadores según la metodología del sistema. Él es uno de los tres deportistas llanerenses que actualmente desarrollan su carrera en países extranjeros y que aprovechan la época navideña para regresar a casa a ver a su familia.

Esther García, a sus 17 años, lleva algo más de dos residiendo en Estados Unidos (EE UU). Concretamente en Willoughby, Ohio, en la Andrews Osborne Academy, donde estudia Segundo de Bachillerato, de la rama de Ciencias Mixtas. "Mi sueño siempre fui irme a estudiar fuera y hacer la EBAU en Nueva York, así que mis padres hicieron el esfuerzo para que pudiera cumplir lo que siempre había soñado", asevera. García llevaba desde pequeña jugando al baloncesto en el equipo de su colegio en Oviedo, el Santa María del Naranco, así que sus padres comenzaron a barajar opciones y, a través de la agencia Awex Education, consiguieron que la joven pudiera viajar a América con una beca deportiva. "Mi escuela está muy cerca de Cleveland, cuna de los Cleveland Cavaliers, y en alguna ocasión he podido ir a verlos jugar, con lo que me considero muy afortunada", afirma la llanerense.

También en Estados Unidos, concretamente en la Universidad de Misisipi, Ainhoa Brea, natural de Soto de Llanera, está cursando actualmente un máster de Matemáticas, después de terminar su carrera de Finanzas y Matemáticas en la Universidad de Long Island (Nueva York) , gracias a una beca en atletismo. "Todo comenzó a través de un mensaje directo por Instagram de una de las personas de la empresa AGM", explica Brea, que desde pequeña siempre se había querido ir a estudiar fuera con una beca deportiva. "Le enseñé el mensaje a mi padre, empezamos a investigar y decidí ir a por todas", subraya. La idea de cumplir su sueño hizo que se esforzara mucho más. "Mis tiempos empezaron a mejorar, hasta quedar campeona de España de 5.000 metros lisos", recuerda la atleta.

Todos coinciden en que la adaptación a los países donde actualmente desarrollan sus carreras profesionales, deportivas y, en el caso de Esther García, también de formación, es un poco difícil al principio. "Las primeras semanas fueron un poco extrañas, porque estaba viviendo solo en un hotel y nunca me había ido tan lejos de casa sin mi familia", rememora Adrián Pello. "Sin embargo, poco a poco vas conociendo gente y se hace todo mucho más fácil", indica.

La jugadora de baloncesto, en cambio, lo tuvo un poco más difícil, sobre todo porque, en su caso, viajaba a un país con otro idioma. "Yo tenía los conocimientos básicos de inglés del colegio, como cualquier otro estudiante, pero no para estar hablándolo todos los días y a todas horas", explica. Sin embargo, ambos deportistas reconocen que, tanto en un país como en otro, "la gente siempre está dispuesta a ayudarte y a darte las herramientas necesarias para que todo resulte mucho más fácil".

Sin embargo, para Ainhoa Brea lo más difícil no fue el idioma ni las relaciones personales. "Lo que más me costó, a mí y a mi cuerpo, fue adaptarme, a un entrenador nuevo y estilos de entrenar diferentes". Sin embargo, a partir del segundo año, "todo empezó a ir sobre rueda y empecé a mejorar muchísimo", reconoce.

Lo que peor llevan es estar lejos de sus familiares y amigos. "Siempre he sido una persona muy familiar, y es con diferencia, lo que más me cuesta. Lamentablemente, no puedo venir a Asturias todas las veces que me gustaría, así que cuando vengo trato de aprovechar al máximo el tiempo", indica Pello. García lamenta haberse perdido "el momento en el que mi hermano, que también juega al baloncesto, entró a formar parte de la selección asturiana". Y Brea, por su parte, asegura que "el choque de culturas es lo que todavía, a día de hoy y después de casi cinco años, me sigue llamando la atención".

Pero también son capaces de ver el lado bueno de cada experiencia. Y es que se consideran unos privilegiados. "No hay muchos que tengan la suerte de poder vivir esta experiencia. Ni de trabajar o estudiar aquello que les gusta de verdad", subraya García. A esto, le suma el hecho de que "poder hacerlo en otro país, con una cultura distinta a la nuestra, es un aprendizaje diario. Además, tenemos contacto con personas y deportistas de varias nacionalidades y eso también es un punto positivo en ese aprendizaje".