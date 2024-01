"Nos sentimos defraudados y engañados por el Principado". El presidente de la Asociación de Vecinos de Cayés, Luis Álvarez, se muestra indignado por el hecho de que el presupuesto regional para este año no incluya fondos para la ansiada variante de la carretera local. Es más, alerta de que su colectivo tiene previsto movilizarse durante el año recién inaugurado para reclamar la actuación. "Si es necesario, llegaremos a la sede de la Junta del Principado", advierte Álvarez.

En Cayés tienen claro desde hace ya muchos años cuál es su objetivo. "Nuestra principal aspiración es conseguir que se construya la variante", sostiene Luis Álvarez. Aunque el Principado se comprometió con la infraestructura en 2019, los presupuestos autonómicos para el año en curso obvian una actuación que reclaman de forma unánime todos los grupos políticos con presencia en la Corporación, incluyendo el PSOE del alcalde, Gerardo Sanz.

El Pleno aprobó a comienzos del pasado mes de noviembres, con la única abstención del PP, una moción en la que se reclamaba al Gobierno regional que considere como "obra prioritaria" la ejecución de la variante de Cayés y que el presupuesto autonómico para el ejercicio de 2024 incluyera una partida específica para esta actuación. La propuesta fue presentada por Vox. El PP se desmarcó del consenso después de que la formación de Abascal negara la retirada de su moción de un punto en el que se reforzaba el compromiso del Ayuntamiento de Llanera de asumir la titularidad de la carretera una vez que se ejecute la ansiada variante.

En esta tesitura, y una vez que se ha comprobado que en las cuentas autonómicas no hay partidas específicas para sacar el tráfico pesado de Cayés, Luis Álvarez sostiene que "los obstáculos que sufre la variante no son técnicos, sino políticos". "No solo se nos ha ocultado información, sino que también hay hechos y datos que se han falseado", asegura. Por ello, advierte de que desde el colectivo vecinal "seguiremos luchando con un repertorio de acciones que estamos preparando y en el que, en caso de que se vea necesario, llegaremos hasta la sede de la Junta del Principado".

Álvarez entiende que no llevar adelante la construcción de la infraestructura agrava "una falta de inversión en el concejo que se está convirtiendo en un problema sistemático que no solo nos afecta a nosotros, los vecinos, sino también al Ayuntamiento en cuanto a servicios sociales necesarios". A su juicio, la situación "nos pone en una situación de desigualdad con el resto de la región", dentro de un "bucle de reclamaciones e incumplimientos que nos parece totalmente antidemocrático".

El dirigente vecinal anuncia que tiene intención de volver a reunirse "con todos los grupos políticos del concejo que siempre nos han apoyado". Además, según recuerda Álvarez, existe un recurso de casación por parte de Arcelor, que sigue utilizando la carretera de Cayés cuando, desde el Ayuntamiento, existe una ordenanza que prohíbe el tráfico pesado por la zona respaldada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que reconoce dicho tramo como competencia municipal".

Frente a la problemática de la variante, Álvarez destaca que Cayés "se ha convertido en el primer pueblo de Llanera en el que se ha ejecutado una reorganización del territorio a través de la numeración de las viviendas con el sistema métrico americano". "Un paso importante que evita el caos postal y facilita la localización de los inmuebles", destaca.