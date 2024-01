Carla Rubio, Alejandra y Adriana García, Eva Menéndez, Sofía de Cos y Guillermo Álvarez son un grupo de chicos de entre 10 y 12 años que cada tarde se reúnen en el campo de tiro de Arqueros del Xabalín, ubicado en un terreno próximo al Museo de Fernando Alonso, en Posada de Llanera. La mayoría de ellos vienen animados por sus padres, que comenzaron hace un tiempo la práctica de este deporte. "Es muy divertido, te hace olvidarte de las cosas que te preocupan y te distraes", aseguran.

Arqueros del Xabalín nació en 2015 de la mano de un grupo de amigos aficionados al tiro con arco que buscaban "formar un club más participativo, más colaborativo y donde todo el mundo estuviera implicado", explica su presidente, Carlos Puertas. Él, junto con Susana Campos, es de los pocos monitores cualificados para impartir esta disciplina que hay en Asturias. "Somos técnicos deportivos de nivel 3 de enseñanza reglada, a través de un curso específico que imparte la Federación Asturiana, en colaboración con la nacional y la Escuela del Deporte del Principado de Asturias", detalla Puertas.

Lo que empezó con un grupo de ocho amigos se ha convertido en todo un club deportivo que cuenta en la actualidad con 82 miembros con licencia, que van desde los cinco hasta pasados los 70 años de edad. Puertas explica que "lo primero que hay que hacer es recibir un curso de iniciación, donde un monitor oficial dé de paso que tienes los conocimientos necesarios para la práctica de esta disciplina, pero, sobre todo, que seas muy consciente de los temas de seguridad que implica el tiro con arco".

Y es que más allá de la capacidad de concentración, la forma física o la puntería de cada uno, tanto desde el club como desde la federación dan mucha importancia a los temas de seguridad. "Hay que evitar ser un peligro tanto para uno mismo como para los demás y aquí estamos jugando con elementos que pueden hacer mucho daño", explica el presidente del club. "Todo está tan medido que solo pagamos 2,76 euros de seguro de accidentes de manera anual, porque no hay lesiones ni accidentes", añade.

Además, Arqueros del Xabalín es uno de los pocos clubes que cuentan con unas instalaciones y un campo de tiro homologados. "No se puede tirar en cualquier sitio. Hay una guía elaborada mediante un acuerdo por parte de la Guardia Civil, Intervención de Armas y la Federación Española de Tiro con Arco, a través de la que se establecen las características que tiene que tener el campo de tiro", detalla el presidente. "Una de las cuestiones más importantes es que dicha homologación asegura que el lugar donde se practica no permita que las flechas se salgan del recinto, impidiendo así los daños a terceros" añade. "A partir de ahí, seguiríamos por las normas básicas como que, por ejemplo, no haya nadie delante de la línea de tiro" explica Puertas.

La intención de este club deportivo llanerense es dar a conocer el mundo del tiro con arco en todas sus modalidades. Así, sus integrantes compiten en diferentes campeonatos en varias categorías, dependiendo del arco que utilicen. "Tenemos desde el tradicional, hasta el longbow, que son rectos y de madera, arcos compuestos muy precisos y con poleas, y hasta los olímpicos, que cuentan con elementos adicionales como estabilizadores o visores", subraya el máximo responsable de la entidad.

Los miembros del club se encuentran participando ahora en diferentes competiciones tanto a nivel regional como nacional. "Estamos en temporada de sala y el próximo domingo participaremos en el Campeonato de Asturias de Categorías de La Felguera", anuncia Puertas. Además, dos de sus arqueros, Iván y Aixa Suárez (padre e hija), han sido elegidos por la selección asturiana de tiro con arco tradicional para participar en el Campeonato de España que tendrá lugar a finales de este mes de enero.