Gerardo Sanz: "La pujanza de Llanera no es una moda pasajera; el crecimiento del municipio ha llegado para quedarse"

Llanera cerró el 2023 rozando los 25.000 afiliados a la Seguridad Social en las empresas con sede en el concejo y tras haber ganado cerca de 1.500 nuevos cotizantes a lo largo del ejercicio. A estas cifras de récord en materia de empleo se suma que fue el cuarto municipio que ganó más población el año pasado: creció en 156 habitantes hasta llegar a los 13.948 actuales. Solo otros tres, Oviedo, Gijón y Siero, subieron en mayor medida su padrón en un contexto en el que únicamente 21 de los 78 concejos de la región registraron auge en número de residentes. El alcalde, Gerardo Sanz, analiza en esta entrevista la situación y retos del territorio, reflexiona sobre su futuro y avanza una decisión relevante: que renuncia a su salario municipal para retomar su profesión en la empresa privada, en el ámbito de la formación, con un puesto cuyo horario flexible, afirma, le permitirá compatibilizar el empleo y la tarea como regidor en un mandato que, asegura, prevé completar.

-Auge de los polígonos industriales, del empleo y de la población en 2023, un buen año para Llanera.

-Llanera está creciendo en muchos ámbitos y no es una moda, porque las modas son pasajeras y este crecimiento ha llegado para quedarse, se seguirá dando en los próximos años. Por un lado tenemos vivienda a un precio asequible, buena situación geográfica y comunicaciones. Por otro, hay mucho empleo y eso hace que la gente que trabaja aquí valore quedarse a vivir. Llanera tiene de todo, una zona rural muy interesante, una urbana con unos servicios muy potentes y por estas y otras razones es muy fácil que a la gente le guste para quedarse.

-Crecen al ritmo de grandes concejos como Oviedo o Gijón.

-Somos el tercer concejo en afiliados a la Seguridad Social ya desde hace unos años, solo por detrás de Oviedo y de Gijón. Pero además en este último año el aumento tan exponencial que registramos supone un crecimiento a un nivel solo equiparable al de Oviedo, un concejo con mucha más población que Llanera y con otras variables que lo hacen muy distinto. Por tanto, muy satisfechos también en esta línea. Vemos, además, que es un auge que va a continuar por la tendencia de crecimiento constante y porque en estos próximos años Llanera va a afrontar asuntos que van a favorecer e impulsar ese crecimiento. Por ejemplo, el Plan General de Ordenación.

-¿En qué fase se encuentra el Plan General?

-Hay un trabajo importantísimo que estamos haciendo, intentando que vaya en los plazos establecidos, pues son asuntos complejos y eso lo vemos en la mayoría de los ayuntamientos que afrontan estos procesos. Este enero recibimos el documento de prioridades dentro del plazo previsto, se está analizando con la intención de que el mes que viene pueda llevarse a ponencia técnica y a partir de ahí continuar su proceso.

-¿En qué línea van las propuestas iniciales de trabajo?

-Se piensa en el desarrollo empresarial y la mejora de las zonas importantes que ya conocemos, los actuales polígonos. Favorecer las posibilidades de crecimiento de las empresas, y aquí es fundamental también atender a las que tenemos asentadas en la zona de la carretera Oviedo-Gijón, en Pruvia, que es una necesidad importante. En general, actualizar todo lo que es el municipio pensando en un concejo más amigable para los vecinos, un lugar para vivir, pasear y disfrutar de los espacios públicos. En las zonas rurales se requieren asimismo mejores accesos al transporte público. Son cuestiones que van a tener mucha importancia en los próximos años, planes de mejora de la calidad de vida en los núcleos de población que esperemos puedan hacerse realidad en plazos razonables.

El 25º. aniversario de Exconxuraos tendrá un recuerdo para la concejala Mercedes Maquinay, que los impulsó

-Entre los aspectos que aborda también se encuentra el suelo industrial.

-Sí, esa línea también está clara. Desde hace años es conocida además nuestra posición de reclamar que se libere suelo industrial retenido, secuestrado, por la Administración autonómica por su ubicación en el centro de Asturias, en lo que antes se denominaba Zona de Actividades Logísticas (ZAL). Hemos dicho muchas veces que necesitamos que nos liberen ese suelo y hay una parte, unos 400.000 metros cuadrados, que sí se han liberado, en lo que será el futuro polígono de Pando. Son terrenos estatégicos, llanos, con servicios, incluso con conexión a la autovía AS-II. Y también con mucha facilidad para la futura conexión de la "Y" con la AS-II que proyecta el ministerio.

-¿Qué plazos hay para comenzar a desarrollar ese polígono de Pando?

-Justo antes de las elecciones ya teníamos bastante avanzado para firmar con la entidad Sepes un protocolo que permitiese establecer plazos para que iniciase el desarrollo del polígono. Hubo elecciones municipales y autonómicas y en periodo electoral no se podían hacer muchas cosas. Después hubo generales y con el Gobierno en funciones todo se retrasó. A princpios de diciembre llegó una nueva directora general a Sepes y ya estamos en contacto para retomar y esperamos en los próximos meses tener buenas noticias sobre los asuntos pendientes. Estamos ahora terminando los pasos para hacer la aprobación inicial de las normas subsidiarias que es necesario modificar para que ahí se pueda hacer el polígono. Y en paralelo con ese protocolo para firmar con Sepes.

-¿Más suelo industrial porque hay demanda de empresas?

-Claro. Es muy importante para que Llanera siga creciendo pensar en el desarrollo de todo el suelo industrial que sigue secuestrado. Llanera es un territorio con una potencialidad enorme en el ámbito empresarial, además de que estamos impulsando los mecanismos para que haya dotación de vivienda y podamos crecer en los núcleos urbanos y también en las zonas rurales con la tipología de vivienda unifamiliar. Y hay que modernizar las normas para apoyar a sectores como el agroganadero.

-Explíquese.

-Hay que hablar, dentro de las competencias que tenemos los ayuntamientos, de atender a las nuevas necesidades de la ganadería y la agricultura. Como las Administraciones tardamos tanto en actualizar las normas, se quedan obsoletas y no permiten ser ágiles a la hora de cursar licencias para usos agrarios o ganaderos.

La Morgal es el sitio idóneo para el Boombastic, hay espacio para que el festival sea todavía mayor

-El turismo, una apuesta del concejo y con el de eventos dando muy buenos resultados.

-En el turismo estamos viviendo un momento importante. Sin duda el Boombastic fue un antes y un después para Llanera. Este segundo año comprobamos que La Morgal es el sitio idóneo para ello. Es un espacio impresionante, cumple todos los requisitos de seguridad e incluso hemos visto que se puede ampliar, que hay sitio en La Morgal para que el Boombastic sea todavía mayor. Es un evento importantísimo. Pero no queremos quedarnos ahí cuando además tenemos un concejal de Cultura, Turismo y Festejos que es músico y cantante del grupo "Muñeco Vudú", Iván Pérez. Tiene el encargo de seguir trabajando en el festival porque mucha gente de mi edad me para y me dice: "Oye, ¿no se podrá hacer algo para nosotros, un festival de tipo rock? ". Vamos a intentarlo, poder organizar algo en ese sentido. Y además el año que viene es el 25 aniversario de Exconxuraos. El concejal está ya volcado también en esa tarea y esperemos que sea algo grande y a la vez se recuerden los inicios de esa fiesta.

-¿En qué sentido?

-Siempre me acuerdo, cuando hablo de Exconxuraos y pienso en la fiesta, de la primera concejala que hizo Exconxuraos, de Mercedes Maquinay. Y esa línea, de recuerdo, de reconocimiento a ella, va a estar presente en los actos por el 25 aniversario.

Alguno ha ido de chasco en chasco: se veía alcalde de Llanera y no lo fue y creía que no iba a haber presupuesto y lo hubo.

-Su gobierno está integrado por 8 concejales, uno menos de los que harían falta para la mayoría absoluta. Pese a algunas dificultades que parecía que iba a haber a comienzos de mandato, ha logrado aprobar el presupuesto de 2024.

-Creo que algunos se llevaron un chasco cuando vieron que iba a haber presupuesto. Claro, fueron de chasco en chasco. Meses antes de las elecciones hay quien ya se veía como alcalde de Llanera. Pasan las elecciones y no es alcalde de Llanera y lo que le queda para vender en su partido es que el alcalde socialista lo iba a pasar muy mal porque no iba a aprobar más presupuestos. Llegamos a pleno y se aprobó el presupuesto. Hombre, yo creo que de aprobar presupuestos hay bastante experiencia en este gobierno. Y recuerdo cuando el PP, incluso con mayoría absoluta, sacaba un presupuesto cada 4 años. Pero bueno, aquí trabajamos y nos preocupamos por tener actualizado el presupuesto y ya dimos ejemplo, incluso de pactar con tres fuerzas políticas para acordar un presupuesto.

-Las cuentas tuvieron luz verde con el apoyo de IU.

-Nos falta un concejal para tener mayoría absoluta y la verdad es que hay un clima interesante de entendimiento desde el partido, desde el PSOE, con IU. Creo que se trabajó bien para hacer el presupuesto y digo creo porque fue la dirección de mi partido en Llanera la que lo hizo y yo ya no estoy en esa dirección. Estoy seguro de que se va a seguir trabajando para que Llanera tenga presupuesto, porque es bueno para el concejo y para atender las necesidades de los ciudadanos. El que crea que cuanto peor le vaya al Gobierno, mejor, se equivoca, porque el interés es que las cosas les vayan bien a los ciudadanos y es importante que haya presupuesto.

-Usted fue uno de los alcaldes que se lo pensó para volver a ser candidato en las últimas elecciones. Entonces dijo que tenía una vida laboral a la que volver y que no quería ser un "rehén de la política" en unos años, cuando ya por edad reincorporarse al mercado laboral fuera más complicado.

-Yo creo que no nos atrevemos muchas veces a hablar de esto. Y siempre andamos con rodeos para hablar de sueldos políticos y de lo que depara el futuro a los políticos. Yo llevo casi 9 años de alcalde, dejé una profesión en 2015 para ejercer la Alcaldía. Nadie me obligó, lo quise hacer y lo hago. Pero los años pasan y en este momento tengo 48, cuando termine la legislatura voy a tener 52 años. Y tendré que seguir con mi vida y cuidando de mi familia. Se habla mucho de los políticos profesionales y nunca me he considerado eso. Ya planteé hace tiempo esta reflexión y de hecho ya he planteado renunciar a la liberación como alcalde.

-Explíquese.

-No tendré salario municipal, he renunciado, de tal forma que pueda volver al mercado laboral, del que vine, a la vez que soy alcalde de Llanera. Compatibilizaré el empleo con la Alcaldía. Vuelvo al ejercicio profesional porque la vida sigue tras la política y creo que esta es una decisión que entiendo normal teniendo en cuenta que ese momento va a llegar.

-¿Cuándo va a llevar a la práctica esa renuncia al salario?

-Estamos en estos momentos en ello. Ya tenía ofertas de diferentes empresas anteriormente y ahora tengo una que es interesante porque además me permite compatibilizar para seguir como alcalde, que es lo que quiero seguir siendo, puesto que lo soy porque lo decidieron los vecinos de Llanera. Se trata de un trabajo que me hace posible atender las obligaciones como regidor. Dejo de cobrar como alcalde, aunque lo seguiré siendo y cumpliendo con las obligaciones que conlleva, pero empiezo a trabajar en una empresa y a percibir de ella un salario por ese trabajo.

-¿Es compatible?

-Totalmente. Legalmente es compatible, al igual que hay concejales de Llanera y que trabajan en otro sito. O alcaldes que tienen sus profesiones o puestos y son regidores pero sin estar liberados. Y es totalmente normal. Esa será el caso a partir de ahora. Si volviese exactamente a lo que hacía antes, formación en un aula con 8 horas al día y horario rígido, no podría compatibilizarlo. Pero el trabajo, que es en una empresa del ámbito de la formación, tiene un horario con flexibilidad para que pueda seguir cumpliendo mi tarea como alcalde.

-¿Va a finalizar el mandato como Alcalde o se plantea irse antes?

-Sí, claro. Finalizaré el mandato. Hay muchos retos por delante, antes hemos hablado de ellos: Plan General, suelo industrial en Pando, empleo, más calidad de vida para los ciudadanos... Queda mucho que hacer todavía.

-¿Será este el último?

-Queda mucho tiempo para hablar de eso. El mandato finaliza en 2027.