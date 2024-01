Tensión entre vecinos, técnicos del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (Cogersa) y representantes municipales a cuenta del proyecto para la instalación de un área de compostaje junto a la urbanización de Soto de Llanera. Los residentes no quieren la instalación «a las puertas de casa» y ayer lo dejaron claro en la reunión informativa que se celebró en la sede de la asociación de vecinos.

«¿Qué tenemos que hacer para que no la pongan aquí?», preguntaron en más de una ocasión los vecinos. Viendo la respuesta del concejal del ramo, parece que poco. José Antonio González expresó la intención municipal de que el proyecto piloto salga adelante. «No pensé que esto pudiera generar esta polémica», indicó.

El técnico de recogidas municipales de Cogersa, Ricardo Rodríguez, intentó explicar a los vecinos que el área de compostaje tiene «una afección ambiental nula». Por eso, por ejemplo, no requiere de una tramitación ambiental, como demandan los afectados. Además, puso como ejemplo otras zonas de España donde las instalaciones de compostaje comunitario están en entornos urbanos. «Incluso al lado de parques», afirmó.

«¿Garantiza que no habrá olores, ni insectos ni ratas?», preguntó un vecino. «Sí, lo confirmó, porque el proceso de compostaje está controladísimo. Habrá dos personas encargadas de ello», respondió el técnico. Es más, según señaló ante una interpelación de otro de los asistentes a la reunión, él no tendría «ningún problema» en que se pusiese al lado de su casa.

Estas explicaciones no calmaron los ánimos de los vecinos, que llegaron a corear al unísono que no querían la instalación en Soto de Llanera. «Lo decidieron sin nosotros, que les importamos un bledo, y sin tener en cuenta otras ubicaciones. Ahora lo van a llevar adelante sí o sí,», opinó otra de las asistentes. «Si es tan positivo, ¿por qué no se lo llevan a Posada?», preguntó otra. «La reunión llega como mínimo tarde, no sé si es por mala fe, porque desde octubre de 2022, cuando se hizo la cesión a Cogersa, el proceso ya estaba iniciado y ese era el momento de contar con los vecinos», señaló un residentes en Pruvia.

Los vecinos ya habían organizado por la mañana una concentración en la zona donde se tiene prevista la construcción de la instalación. Por cómo finalizó la reunión de ayer, las acciones de protesta continuarán. «Nos veremos en el juzgado», advirtió un vecino al término de la tensa reunión.