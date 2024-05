La conocen como Fina y el pasado mes de febrero cumplió 100 años. Aunque es natural de El Ferrol, en La Coruña, lleva más de seis décadas residiendo en Posada de Llanera. Candelaria Josefina Santalla Campos, que este es su nombre completo, fue una de las homenajeadas en la comida de hermandad de San Isidro que se celebró este miércoles en un conocido restaurante de Pruvia, como una de las vecinas más longevas. Organizada por las concejalías de Festejos y de Bienestar Social del Ayuntamiento de Llanera, contó con la presencia de más de 850 personas.

Gerardo Sanz, Jesús Hevia, Candelaria Josefina Santalla e Iván Pérez, ayer, en Pruvia. | / Lucía Rodríguez

Santalla acudió al acto acompañada de Nori Rodríguez. "Somos vecinas desde hace 64 años y para mí es como una segunda madre", reconoció emocionada Rodríguez.

Tras muchos años de duro trabajo y de enviudar Fina se jubiló con 65 años como cocinera del colegio de Posada de Llanera. Y desde entonces "no he dejado de seguir disfrutando la vida viajando y leyendo, dos de mis grandes aficiones", explica la mujer.

San Isidro, mesa y mantel para más de ochocientos jubilados y homenaje a los más longevos de Llanera / Lucía Rodríguez

Jesús Hevia Nieto fue también homenajeado. A sus 94 años, este vecino residente en Pruvia, aún conduce. "Fue camionero toda su vida y cualquiera le dice que no puede hacerlo", apunta su hija María del Carmen Hevia. Su afición le vino de la época en la que hizo la mili, en la compañía de automóviles Rubia de Valladolid, convirtiéndolo en su modo de vida. Tanto es así, que no se jubiló hasta cumplidos los 72 años, "Conduciré hasta el día que me muera", apostilla el hombre. Hevia acudió al acto acompañado de su hija mediana y de su mujer, Lidia Rivero.

Con ella, además de María del Carmen, tuvo dos hijos más, Susana y José María. Tiene cinco nietos y otros tantos bisnietos y "de todos ellos me siento profundamente orgulloso".

Los dos mayores reconocidos en Llanera recibieron un detalle por parte del Ayuntamiento de la mano del alcalde, Gerardo Sanz, y del concejal de Festejos, Iván Pérez. Al acto acudieron también varios miembros del equipo de gobierno y concejales de otros grupos de la Corporación, entre ellos Silverio Argüelles (PP), Gonzalo Bengoa (IU) y María Luisa Menéndez (Vox).

Previamente a la comida de hermandad y al acto de homenaje a Candelaria Josefina Santalla y Jesús Nieto tuvo lugar la tradicional misa de San Isidro en la iglesia San Salvador de Posada. Como novedad, en esta ocasión, la imagen del Santo realizó una pequeña procesión por el interior del templo momentos antes de que diera comienzo la eucaristía.

José Julio Velasco, párroco de Posada y vicario de Oviedo-Centro, agradeció durante su homilía "el trabajo de todos los políticos que nos acompañan, por hacer de la política un instrumento de servicio a los demás". Velasco destacó que "los mayores son la mejor escuela de humanidad". La celebración religiosa contó con la Coral Polifónica de Llanera, dirigida por Gorka García-Fernández.