El Plan General de Llanera inicia el trámite para su evaluación ambiental

La tramitación del Plan General de Ordenación de Llanera y su correspondiente catálogo urbanístico inician la fase del informe ambiental estratégico. Ambos documentos están ya en exposición pública y fase de consultas por parte del Principado hasta el próximo 17 de julio.

Los documentos de prioridades y el catálogo que detalla los bienes del municipio se han elaborado en diversos procesos de participación ciudadana en algunos casos y han estado sometidos asimismo a exposición pública en Llanera. Una vez finalizada esta fase, en la que también se han recogido sugerencias vecinales a través del Ayuntamiento, dichos documentos se han remitido a la Administración autonómica para que esta inicie consultas con diversos organismos y entidades que deben emitir parecer sobre los planteamientos de los informes iniciales.

A partir de este proceso autonómico de consultas, una vez que finalice, el Ayuntamiento de Llanera recibirá el denominado "documento de alcance", que define el contenido "que tiene que tener la evaluación estratégica y los aspectos que debe considerar para su incrporación en el Plan General a efectos de minimizar los impactos del planeamiento que se propongan", explican fuentes municipales.

Hasta que no finalice este plazo de consultas, el 17 de julio, y no se tenga en el Ayuntamiento de Llanera el "documento de alcance" remitido por la Administración autonómica, "no empieza a contar el plazo de cuatro meses que tiene el equipo redactor para elaborar el documento de aprobación inicial del Plan General", destacan desde el Consistorio.

En el caso del catálogo urbanístico, el proceso es exactamente el mismo, si bien se trata de dos expedientes independientes y diferenciados.

Llanera aborda el desarrollo de su Plan General de Ordenación como uno de los proyectos más importantes del mandato, pues establecerá las bases del desarrollo futuro del municipio en las próximas décadas.

El planteamiento de partida incluido en el documento de prioridades es el de que el concejo avance hacia el desarrollo de entornos urbanos más "habitables, saludables y eficientes en términos medioambientales", con el diseño y ejecución de medidas que favorezcan una movilidad "más sostenible" en el territorio.

En esta línea se han definido ya planes como el de "conectar suelos residenciales con suelos de actividad económica", es decir, núcleos urbanos con polígonos industriales, o mejorar la situación de ejes residenciales como el de San Cucao y Pruvia.

En la documentación inicial redactada se plantea también como una de las prioridades favorecer el acceso a los servicios de toda la población. Se trata de "un modelo en el que los residentes, especialmente en los núcleos rurales, tengan acceso a la mayoría de sus necesidades diarias dentro de un radio de 15 minutos a pie o en bicicleta, sin tener que depender en gran medida de vehículos motorizados", indica el Ayuntamiento.

La documentación inicial sobre el futuro planeamiento del concejo incluye también la necesidad de ejecución o de actuaciones en varias vías de comunicación, como la variante de Cayés o la LL-3, de Lugo a Silvota, o la consolidación de suelos comerciales para actividades existentes en ejes viarios en zonas como la de la carretera de Oviedo a Gijón en el entorno de Pruvia.

Entre las prioridades para el planeamiento se encuentra también la de dar mayor capacidad de crecimiento residencial a algunas zonas rurales, además de a las urbanas, y la de adaptar las normas para que el campo pueda acoger nuevas actividades generadoras de empleo que a la vez contribuyan a la fijación de población en el territorio y den a la gente joven la oportunidad de emprender en sus lugares de origen.

El concejo quiere establecer asimismo el marco general de su crecimiento futuro, en un territorio que recibe cada día laborable cerca de doce mil personas de fuera del concejo que llegan para trabajar en las empresas de sus polígonos o para estudiar en alguno de sus centros educativos.