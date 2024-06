El PP de Llanera pide la dimisión del edil Iván Pérez por obras sin licencia en su domicilio

El concejal de Cultura, Turismo y Festejos del Ayuntamiento de Llanera, Iván Pérez, habría construido una ampliación de su vivienda unifamiliar en una parcela de La Piñera (Llanera) sin la correspondiente licencia urbanística. Así lo ha asegurado el portavoz del Partido Popular (PP) llanerense, Silverio Argüelles, quien asegura que "el Ayuntamiento tenía constancia de esto desde el pasado mes de septiembre y miró hacia otro lado, intentando que este tema muriera en el fondo del cajón de algún despacho".

Por este motivo, la formación popular pide "la dimisión inmediata del concejal Iván Pérez", así como "responsabilidades al alcalde de Llanera, Gerardo Sanz, ya que su firma consta en todas las resoluciones de las diligencias que entraron en el Consistorio por parte del Seprona".

Los hechos se remontan al pasado 19 de septiembre de 2023, cuando, según el portavoz popular, "entra en el Ayuntamiento de Llanera una denuncia de la Guardia Civil contra Iván Pérez, en la que solicita una serie de documentación, un total de nueve documentos distintos en referencia a la parcela propiedad del concejal" del equipo de gobierno. En concreto, "uno de ellos hace referencia a si existe alguna licencia urbanística concedida para realizar una obra en la vivienda ubicada en dicho terreno", señala Argüelles.

Siete días después, el 26 del mismo mes, el Ayuntamiento remite un informe a la Guardia Civil donde adjunta una serie de documentos en los que figura una licencia con fecha de 2011 para hacer una vivienda vinculada a un uso agrario y un expediente del año 2022 que se encuentra en tramitación para obtenerla legalización de una vivienda unifamiliar aislada en virtud del proyecto de un arquitecto.

"A finales de septiembre, la Benemérita vuelve a remitir un escrito al Ayuntamiento, donde le indica que no ha respondido a su solicitud, por lo que solicita que desde el Consistorio se proceda a realizar un visita por parte de los técnicos municipales", apunta el portavoz popular.

En dicho documento, se adjuntan, además, varias fotografías a través de las cuales se puede ver cómo en la vivienda se están ejecutando unos trabajos "sobre los cuales no consta justificación alguna de que haya concedida ninguna licencia urbanística".

Silverio Argüelles asegura que "el Ayuntamiento tiene conocimiento de esto y, sin embargo, no vuelve a haber ni un solo documento al respecto hasta el 28 de mayo, donde el Consistorio plantea una visita a las instalaciones para que se compruebe que todo está legal".

En este sentido, el popular se plantea que "qué casualidad, que esto se hace cuando tiene conocimiento de que la Guardia Civil ha presentado un atestado, no sabemos si en forma de denuncia o de oficio, ante el Juzgado de Instrucción de Guardia de Oviedo".

Añade, además, que "es a partir de ese momento cuando el alcalde de Llanera, ordena a los servicios técnicos municipales que giren visita a la parcela para comprobar la legalidad de unas obras que, actualmente, están más que terminadas".

Argüelles insta al alcalde de Llanera, Gerardo Sanz a que asuma las responsabilidades, calificando de "una absoluta vergüenza que sepa esto desde septiembre y lo haya tapado". "Lo que no es normal es que esto esté nueve meses en un cajón, pretendiendo que el tema muriera solo", incide el portavoz popular.

Añade, además, que esto no hace más que demostrar "la dejación de funciones del alcalde, que tiene una serie de responsabilidades con sus votantes, con los vecinos del concejo y con los compañeros de su propio partido". "Los ciudadanos no reciben los servicios que están pagando a través de sus impuestos y Llanera no se puede permitir un alcalde fijo discontinuo", concluyó el portavoz popular.

Iván Pérez, conocido como "Ivo", técnico de Turismo y músico, fue como número 7 en la candidatura del PSOE a las últimas elecciones municipales, aunque el actual edil de Cultura, Turismo y Festejos formó parte de la lista como independiente.