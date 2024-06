Silverio Argüelles pide también la dimisión del alcalde de Llanera "por eludir sus responsabilidades políticas"

El portavoz del Partido Popular de Llanera, Silverio Argüelles ha exigido este domingo "la dimisión del alcalde del concejo, Gerardo Sanz, por eludir sus responsabilidades políticas". Así lo ha manifestado en una rueda de prensa en la que ha dado detalles de la denuncia contra el edil de Festejos, Iván Pérez, por obras sin licencia en su domicilio.

"El pasado mes de septiembre, cuando el alcalde de Llanera, Gerardo Sanz, tuvo conocimiento de las obras que el edil de Turismo, Iván Pérez, estaba realizando con motivo de la ampliación de su vivienda sin la licencia correspondiente, debería haber solicitado de manera inmediata su acta de concejal", sentencia Silverio Argüelles. Considera que "los ciudadanos de Llanera llevan seis meses sufriendo los desplantes de un alcalde que está totalmente desaparecido, ignorando las necesidades y problemas de sus votantes".

En este sentido, insta al regidor a que "cierre el maletin, dimita, y se dedique a su vida profesional, en la que le deseamos que tenga toda la suerte del mundo".

Desde el Partido Popular aseguran que de momento no se plantean presentar una moción de censura, ya que "no contamos con los votos suficientes para hacerlo". Sin embargo, "si yo accediera a la Alcaldía, al día siguiente presentaría mi dimisión en la junta para dedicarme en exclusividad a Llanera, porque no hay mayor orgullo que ser el alcalde de tu propio municipio", concluye Argüelles.