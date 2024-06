Gerardo Sanz destaca el trabajo como concejal de Iván Pérez e ironiza con la "acumulación" de cargos de Silverio Argüelles

El concejal Iván Pérez recibió ayer el apoyo a su trabajo en el Ayuntamiento del alcalde de Llanera, el socialista Gerardo Sanz, que le pidió que «siga haciéndolo tan bien como lo ha hecho hasta ahora, porque lleva sus responsabilidades a la perfección», dijo el regidor, al que los populares también reclamaron su dimisión «por eludir responsabilidades políticas» en la situación que afecta al concejal. El PP denunció que Pérez hizo obras sin licencias en su domicilio, que el gobierno local dejó aparcado el asunto pese a conocerlo ya desde el año pasado y que hay una denuncia de la Guardia Civil.

Gerardo Sanz señaló, respecto a la situación de Iván Pérez, que desconoce cómo funcionaba la Oficina Técnica del Ayuntamiento cuando Silverio Argüelles, portavoz del PP, era concejal de gobierno, antes de 2015. «Pero aquí ahora trabaja sin ninguna directriz política, es totalmente autónoma y los tiempos los marca la Oficina Técnica. Ni el alcalde ni el concejal piden que se ponga o se quite y aquí nadie guarda nada. Hay un expediente como corresponde que andará el camino que corresponda. La Oficina Técnica trabaja de manera autónoma», dijo Sanz, que también tuvo palabras para Silverio Argüelles y sus «circos» después de que este pidiera la dimisión del Alcalde, le acusara de estar "desaparecido", y le invitara a que «cierre el maletín, dimita, y se dedique a su vida profesional, en la que le deseamos que tenga toda la suerte del mundo».

Gerardo Sanz ironizó con las consideraciones del portavoz del PP, pues "estamos en fechas complicadas para él, hace un año de la toma de posesión de este Alcalde que eligieron los ciudadanos, que lo es y lo va a seguir siendo". "Comprendo que él tenía ‘mamao’ que iba a ser alcalde, decía que lo tenía clarísimo, pero los ciudadanos dijeron que no. Comprendo por eso que en estas fechas está con un poco de mala leche», dijo Sanz.

El regidor se refirió con también con ironía a la "acumulación" de cargos de Argüelles. «Hombre, pues a lo mejor posiblemente también tiene que ver en todo esto que el diputado nacional, el presidente del PP de Llanera, el portavoz del PP en Llanera, el vicesecretario general del PP de Asturias, el vicepresidente de la UD Llanera... Pues a lo mejor no tiene tiempo para ver los logros que está teniendo Llanera. Entre que está en Madrid como diputado y que se le junta el recuerdo del bajón que le dio cuando hace un año no fue alcalde, no tiene tiempo para poder ver los avances y logros de este municipio. Es totalmente comprensible», añadió el regidor.

Ya en sus redes sociales, Sanz lanzó otro mensaje. «Aquí no andamos ni con maletines ni con sobres. Con lo cual no tenemos nada que cerrar ni que abrir. Aquí solo hay trabajo, transparencia y un solo interés: una Llanera mejor. Los que quieran hacernos perder el tiempo en su propio interés, nos encuentran siempre trabajando por el interés común, el de nuestro concejo. Y la muestra: otro gran fin de semana. Encuentro de Acordeones. Jornada en Familia. Homenaje a los mayores de Villardeveyo.Y acompañando a la Coralina de Santa Cruz en el viaje a Madrid y Guadalajara. Y eso para cerrar una semana en la que los preparativos de Exconxuraos, Bombastic, o el PGO no nos dejan ni un minuto libre para divagar ni perder el tiempo. Una semana en la que finalmente hemos concluido la estabilización de puestos de trabajo en el ayuntamiento, realizamos lo irrealizable por otros consistorios: una oposición para cubrir nuevos puestos, y cerramos una alianza entre ayuntamientos para ser más fuertes frente a Europa….», escribió.

Concluyó Gerardo Sanz incidiendo en que «Llanera despegó cuando se despegó del PP, y sigue navegando sin turbulencias, a buena altura y con la velocidad adecuada. Todo bien. Siempre al lado de las personas... Siempre con la honradez por delante». «Y quien la ponga en duda quizás es que no la reconozca. Aquí sí que hay equipo. Y aquí sigue habiendo alcalde. Pese a quien pese», finalizó.