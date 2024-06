Llanera abre el vestidor de los Exconxuraos: "Nadie se pierde la fiesta por nada"

Entre terciopelos, brocados y linos, los llanerenses se empiezan a acicalar de cara a la gran fiesta del concejo este verano: los Exconxuraos. Una cita, del 5 al 7 de julio, en la que Llanera da un salto en el tiempo hasta aparecer en plena Edad Media, época de justas, torneos, caballeros y damas. Nadie quiere perder la oportunidad de hacerse ver por el recinto ferial de Ables engalanado de época, y para asistir a la cena medieval es obligatorio mimetizarse con la historia. Así que negocios como el de Natividad Rodríguez, Nati para todos, empiezan a echar humo estos días en Posada.

"La gente ya se está animando a venir a probar cosas, porque luego cuando se acerca la fecha los trajes vuelan", señala la popular modista, que ha dado vida a lo largo de su carrera a cientos de indumentarias para la ocasión. Lo suyo es alquilar para esos días, y quien tiene más posibles y ganas de disfrutar de la fiesta todos los años, se manda hacer su propio traje a medida. Pero generalmente "la gente suele cogerlos para esos días, porque les gusta cambiar y no llevar siempre lo mismo".

En su taller se puede elegir entre muchos tipos diferentes de atuendos: desde los trajes adornados de los más ricos de la época hasta los más sencillos de los campesinos y criadas, elaborados con telas más accesibles para los habitantes de la Llanera de entonces. Este año Nati ha confeccionado a lo largo del año varias vestimentas para chico, porque lo que triunfa entre los hombres últimamente es "la ropa de guerrero, más masculina y salvaje". Entre las damas "hay un pequeño grupo de mujeres que van de campesinas, con ropas más humildes, pero normalmente a nosotras lo que nos gusta es no pasar desapercibidas", bromea. De tal manera que "las mujeres buscan trajes más vistosos, que la gente se pueda dar la vuelta el día de la cena para admirar lo bonitos que son los vestidos, que se note el cuidado y el esmero en prepararse y en los complementos".

Bolsos de tela, diademas, tocados y velos aderezan los vestidos como los que ayer se probaba Claudia Díaz ante la atenta mirada de sus padres, José Alberto Díaz y Aitana Vallina. Vecinos de Villardeveyo, no se pierden la cena medieval "con nuestro otro hijo pequeño y con un grupo de amigos, al final somos ocho", relatan. Los progenitores ya tienen sus trajes reservados en la tienda de Nati desde el año pasado, y la benjamina no acababa de decidirse entre un vestido rojo u otro azul. Finalmente se llevó uno morado, el mismo del año pasado. "Es que es muy yo, me veo muy bien", explicaba ante el espejo.

Nati Rodríguez calcula que alquilará más de un centenar largo de trajes, y espera que el negocio se anime según se acerque la fiesta. Porque "este año cae más tarde y aún no han sacado las entradas para la cena". Pero, con todo, el éxito está asegurado: "Nadie se pierde los Exconxuraos por nada".