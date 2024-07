Velocidad al límite: así son las carrilanas que tomarán Llanera en septiembre con la I Carrera de Alvares

"Esto no son 'Autos Locos'. Es un deporte que se incluye dentro de la Federación de Deportes de Inercia a nivel nacional y europeo". Son palabras de Cristian Marugán, primero absoluto en la prueba de Copa de Europa Valdoviño 2023 y Campeón de España en categoría C4 en de carreras de coches de inercia, que actualmente se encuentra inmerso en los trabajos de preparación de la I Carrera de Alvares, localidad de la parroquia de Villardeveyo (Llanera), donde tendrá lugar la prueba el próximo mes de septiembre.

El piloto llanerense tuvo su primer contacto con este tipo de vehículos a través de un primo que le llevaba a sus carreras. "Me resultó muy interesante, me animé y construí mi primer coche". A partir de ahí, comenzó una carrera que le llevó a lograr títulos como el de Campeón de España cinco años consecutivos (de 2018 a 2023). Además, también posee el récord de España de velocidad en inercia, llegando a alcanzar los 125 kilómetros por hora.

Las goitiberas o carrilanas son los vehículos para el deporte de inercia más antiguo que existe. Básicamente, se trata de descender puertos de montaña en vehículos de tres o cuatro ruedas equipados con dirección y frenos, sin motor, y, por supuesto, sin ninguna propulsión. Tanto es así que "no está permitido empujar los coches durante la competición. Si lo haces, quedas inmediatamente descalificado", explica Marugán.

Y es que las carreras de inercia están reguladas por las Federaciones de Deportes de Inercia, tanto a nivel nacional como europeo. "Tienen condiciones muy exigentes, sobre todo las relativas a la seguridad y está todo absolutamente controlado", comenta el piloto llanerense. Estám delimitadas desde las medidas del vehículo hasta el peso, "que no puede sobrepasar los 210 kilos con el piloto en su interior". "Nosotros tenemos que ir equipados con traje, guantes y casco homologados", indica. Si hay algo que no esté correcto, "te dan la vuelta y no te dejan correr bajo ninguna circunstancia".

Tradicionalmente, se corría desde hace muchos años en las fiestas patronales y se combinaba con estas citas la competición, el ambiente de celebración y eran incluso un signo de identidad cultural de la zona. Sin embargo, "desde la pandemia hubo un parón importante, que estamos intentando retomar ahora". Es por es que Cristian Marugán se encuentra volcado en la organización de una carrera que quiere que sea en su Llanera natal.

Las inscripciones para participar aún no están abiertas, puesto que "quedan algunos trámites burocráticos por cerrar". Sin embargo, Marugán no quiere dejar pasar la oportunidad de dar las gracias al Ayuntamiento de Llanera que, a través de la concejalía de Deportes, "desde el primer momento se han volcado con nosotros y nos han prestado todo su apoyo, tanto para la organización como para los trámites administrativos".

El objetivo se centra ahora, además de en la organización de la carrera, "en conseguir convertirla en algo que se mantenga en el tiempo, una referencia de este tipo de competiciones en el norte de España, y que, algún día, por qué no, podamos traer a Llanera la celebración del Campeonato de España, e incluso, de Europa", concluye Cristian Marugán.