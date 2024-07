Llanera, del Medievo al futuro: el pregón de Irene Díaz, catedrática de Inteligencia Artificial, abre el gran festejo de los Exconxuraos

Del Medievo al futuro con Llanera de por medio. Los Exconxuraos de este año tuvieron como pregonera a Irene Díaz Rodríguez, vicerrectora de Investigación de la Universidad de Oviedo y catedrática de Inteligencia Artificial, que repasó su trayecto vital, con origen, ida y vuelta en su concejo natal, un viaje por los paisajes, olores y colores de la infancia en Guyame y un recuerdo emocionado a las mujeres de su familia. No pudo ser más entrañable ni con más esencia llanerense su discurso y por momentos la voz pareció quebrársele por la emoción de unas palabras sentidas y en la que en más de una ocasión proclamó su "orgullo" por ser natural del concejo. Referencias a la tradición y a las oportunidades que abren las nuevas tecnologías, alegato en favor de la igualdad, el entendimiento y la reconciliación centraron su mensaje.

La jornada inaugural de los festejos de este año, que se prolongan durante todo el fin de semana, coincidió ayer con los minutos finales del partido de la selección española de fútbol contra la alemana. De hecho, en la prórroga, cuando se marcó el gol que finalmente dio la victoria a España, a punto estaba de iniciarse la intervención del alcalde, Gerardo Sanz, en el parque Cuno Corquera. La algarabía por el tanto fue tal que por un momento se hizo una breve pausa antes de que el regidor dirigiera unas palabras. Fueron breves y sencillas, de bienvenida general y a la pregonera. La originalidad radicó en que el texto se hizo con inteligencia artificial.

Irene Díaz destacó que en lo primero que pensó cuando fue invitada a pregonar Exconxuraos fue "en las mujeres de mi familia, en lo que las mujeres hemos cambiado". Quiso homenajear a sus abuelas llanerenses, Leontina y Pilar. "No sé si ellas vivieron la vida que quisieron vivir. Sospecho que ni se plantearon qué vida querían vivir. De aquella, no se estilaba. Y mi madre (...) a ella la mandaron a coser a Ca’l Menor, sin salir del pueblo. Era justo lo que no quería. Quizá por eso mi madre, Carmen, y mi padre, Luis, siempre tuvieron claro que su prioridad era que mi hermana Elena y yo estudiáramos, que estudiáramos lo que quisiéramos, que fuéramos independientes. Sin su sacrificio y su empeño, seguro que hoy no estaría aquí", relató emocionada. "Somos necesarias en todos los lugares, en todas las profesiones, en todos los contextos. No digáis ‘no quiero’ cuando estáis pensando ‘no puedo’. Sobre todo no penséis ‘no puedo’, aunque a veces sepáis lo difícil de la misión", dijo.

Se refirió brevemente a los cambios que traerá la Inteligencia Artificial: "Van a ser tan acusados como los que se han producido del Medievo hasta ahora y sobre todo se producirán a mucha más velocidad. Tendremos que subirnos también a este tren, no vamos a poder rebelarnos".

Habló además del privilegio de vivir en Llanera y de que el "histórico acontecimiento de los Exconxuraos es un testimonio vivo de cómo una comunidad puede superar sus diferencias y lograr la reconciliación". Y de que "no queda nada del dicho ‘De Llanera, ni el polvo siquiera’ porque de hecho, quien pisa Llanera, siempre regresa", concluyó dando inicio a unas fiestas que prosiguen este sábado y el domingo en el recinto ferial de Ables con mercado medieval, conciertos, torneo y exhibiciones, entre otras muchas actividades.