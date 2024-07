Cita con la historia en Ables: "Decidle a su ilustrísima que el pueblo de Llanera no se humilla"

No importó cuantas veces les advirtieran de la pena de excomunión, de que no podrían entrar en las iglesias ni serles administrados los sacramentos. Se negaron a entregar los bueyes con los que araban la tierra y no podían dar el dinero que se les pedía porque tampoco lo tenían: era una injusticia y no iban a doblegarse.

"Decidle a su ilustrísima que el pueblo de Llanera no se humilla y que caigan sobre nosotros todas las penas que le plazcan", debieron decir en el siglo XV los llanerenses que fueron por su rebeldía excomulgados. Y así se repitió este domingo en el segundo pase de la recreación histórica del episodio de 1408 en el que los vecinos se rebelan contra los impuestos abusivos del Obispado y son por ello castigados convirtiéndose en los Exconxuraos que dan origen a esta celebración multitudinaria.

La representación fue en la tarde de este domingo de nuevo un éxito de público que se arremolinó en torno al espacio reservado para tal fin en el ferial de Ables. El sábado ya hubo un primer pase, al igual que en el caso del torneo medieval, que también se ha repetido hoy para gozo de la multitud presente.