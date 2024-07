El escritor Juan Madrid presenta su nueva novela en "Llanegra": "No dejaré de escribir mientras pueda"

Alejandro M. Gallo presentó ayer en "Llanegra", las jornadas de novela negra de Lugo de Llanera, a Juan Madrid, uno de los pioneros en España del género policíaco. Su nueva novela, "Cuando llegue mañana", supone el regreso del detective Toni Romano, que apareció por primera vez en la obra "Un beso de amigo", publicada en 1980.

Juan Madrid explicó el origen de esta nueva obra basada en hechos reales: "Mientras era redactor de Sucesos, un policía me informó sobre un ladrón detenido que poseía una pistola de alta calidad". El ladrón estaba casado con una prostituta apodada "La Rubia". El policía le pidió a Juan Madrid que investigara el origen de esa arma para llegar hasta el traficante. Juan rastreó a "La Rubia", quien le reveló que había vendido un hijo a la clínica San Ramón. Al acudir a la clínica y revelar que estaba haciendo un reportaje, le dijeron que no sabían nada. Más tarde, se descubrió que una monja de la clínica estuvo involucrada en numerosos casos de compraventa de niños.

El escritor malagueño aprovechó para rememorar los buenos recuerdos que le vienen a la mente cuando visita Asturias. "No puedo evitar recordar la reunión que aquí se produjo entre autores procedentes de todo el mundo", apuntó. Aquella reunión fue la semilla que dio lugar a la creación de la Asociación de Escritores Policiacos.

Aceptó una ronda de preguntas abiertas, en la que habló sobre la película "Días contados", basada en una historia suya. El escritor comentó que le dieron tan solo 15 días para rodarla. A pesar de las dificultades y el enorme esfuerzo, logró terminarla. Confesó que no le gusta la película y que no lo volvería a hacer, aunque "en ese momento tenía muchas ganas de hacer cine". Las prisas eran tales que él mismo tenía que empujar muebles para cambiar los decorados. Desde entonces, confiesa que solo ha visto la película una vez, para mostrársela a su hijo. "Además, se estrenó el mismo día que la boda del Príncipe, lo que resultó desastroso", comentó en tono informal.

Madrid aseguró que siempre se basa en la realidad para escribir sus novelas. Está preparando la próxima: "No dejaré de escribir mientras pueda. Tengo 77 años, pero aparento 76 y medio", dijo en tono divertido, para finalizar con una reflexión sobre la sociedad: "No existe una sociedad perfecta, y si existe que alguien me avise y me voy a ella, aunque probablemente sería muy aburrida".

La jornada de ayer finalizó con la presentación cruzada de Paco Pérez Ramos, exconcejal en Madrid y Jefe de distrito de Vallecas, y su obra "El dragón de metal", y Javier Pérez Fernández, escritor leonés de madre asturiana, que aseguró entre risas que escancia "medianamente bien la sidra". Hoy serán las presentaciones de Juan Ramón Lucas, con su obra "Melina", presentada por Patricia Serna Mena, y de Pilar Sánchez Vicente, con su novela "Madrebona", y Carlota Suárez García, con "Muerte en el meridiano".

