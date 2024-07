“Querida Margot”,en Llanera: "Asturias tiene un caldo de cultivo muy guay con bandas emergentes que salen de manera constante""

Querida Margot comienza la gira de su primer disco "Atentamente" en Llanera, con dos conciertos consecutivos. El primero de ellos en el parque Cuno Corquera de Posada de Llanera el próximo jueves 11 de julio a las 20.00 horas. Mientras que el segundo show tendrá lugar en las fiestas de San Cucao el viernes 19 de julio.

Querida Margot es una banda formada a principios de 2022 en Asturias, por cuatro jóvenes de la región. Pese a su corta vida, han dado más de 60 conciertos recorriendo gran parte del territorio asturiano e incluso traspasando sus fronteras. Por si fuera poco, cuenta en su haber con la victoria en la última edición del Concurso de Rock Ciudad de Oviedo "Alejandro Blanco Espina".

La historia de "Querida Margot" comienza con una necesidad imperiosa de expresar y exteriorizar sus sentimientos a través de la música. Nacho Fuente, vocalista y uno de los hermanos Fuente, lo explica claramente: "Nuestra música es una vía necesaria para expresar y exteriorizar lo que sentimos". Esta urgencia creativa llevó a Nacho Fuente, Carlos Fuente, Miguel Rodríguez y Yago García a formar la banda en tan solo quince días.

Los vínculos dentro de la banda son profundos y variados. Nacho Fuente y Carlos Fuente, hermanos, comparten una química especial que se refleja en su música y en su vida diaria. "A veces estoy en mi habitación componiendo un nuevo tema y me pica a la puerta y me dice eso ni de coña, eh", comenta Nacho Fuente, destacando la máxima confianza que tienen entre ellos. Miguel Rodríguez y Nacho Fuente se conocieron en la universidad, donde ambos estudiaban diseño, mientras que Yago García se unió al grupo tras coincidir con ellos en una "jam session". La génesis de la banda se puede resumir en una frase: "Nenu, ¿quieres tocar en una banda?", apunta Yago entre risas. Rápidamente, crearon un grupo de WhatsApp, empezaron a ensayar en dos semanas y al mes ya estaban grabando.

El gusto por el rock viene de la infancia, aunque no tienen antecedentes de músicos en sus familias, la pasión por la música se despertó en ellos desde bien temprano. Yago García recuerda con emoción cómo ver a Slash en YouTube lo inspiró a tocar la guitarra: "Recuerdo ver a Slash en YouTube y pensar que no se puede molar más". Por su parte, Nacho Fuente recuerda el preciso instante en el que supo que quería formar una banda: "Recuerdo ver a Tigra, con trece años cuando empecé a tocar la guitarra, y me di cuenta de que no hace falta llenar estadios para tener una banda, eso me abrió la mente".

Una de las características más notables de "Querida Margot" es su independencia. No tienen discográfica ni manager, lo que les otorga una gran libertad creativa pero también los hace responsables de su propio destino. Nacho Fuente es claro sobre esto: "Somos completamente independientes, no atendemos ni a modas ni prejuicios". Esta independencia les ha permitido organizar sus propios conciertos y seguir creando música genuina y auténtica. Ellos mismos han creado este camino gracias a su esfuerzo, Nacho Fuente destaca la importancia de la autodeterminación: "Si algo está en tu mano, hazlo, no esperes a que nadie venga a hacértelo".

A pesar de haber lanzado su primer disco en diciembre, la banda ya está trabajando en su segundo álbum y componiendo el tercero. Nacho Fuente, quien se describe como un compositor compulsivo, explica que uno no puede decidir cuándo viene la inspiración: "Las ideas vienen y entran, no puedes decidir cuándo viene la inspiración". Por ello aprovecha cada momento de esta, aunque se encuentren en plena gira.

El camino no ha sido fácil, pero la banda ha aprendido a enfrentar los desafíos. Han realizado 60 conciertos en dos años, reinvirtiendo todas las ganancias en su música. Aunque muchas veces no han visto un retorno económico, su pasión sigue siendo su principal motivación. "Yo siempre hago la broma de que cobro por montar y desmontar el escenario, esa es la peor parte, yo tocaría gratis", comentaba Yago García mostrando ese amor por el rock.

La banda también tiene una visión clara del escenario musical en Asturias. Nacho reconoce las limitaciones y ventajas de la región: "Asturias tiene un caldo de cultivo muy guay con bandas emergentes que salen de manera constante. No es una cuestión de ayudas, es una cuestión de negocio". Los concursos y las ayudas existen, pero a menudo los requisitos son difíciles de cumplir para bandas emergentes. "Existen ayudas como las de las de la SGAE para jóvenes creadores, pero para acceder a ellas tienes que ser profesional a todos los efectos, es decir, ser autónomo y estar dado de alta en la seguridad social, y esto es algo que el 90% de las bandas no tiene" apuntaba Nacho Fuente.

"Querida Margot" sigue avanzando, superando obstáculos y conquistando nuevos escenarios con su energía y dedicación. Con una mezcla de talento, pasión y compromiso, esta banda asturiana promete ser una de las grandes revelaciones del rock en la región.