El alma fetivalera que impulsa el Boombastic (y otras grandes cita de éxito): "Como vivimos a toda velocidad, hay que adaptarse y escuchar lo que pide el público"

Suca García Barredo (Gijón, 1979), directiva de la productora "Two Monkeys", organiza los festivales más importantes de Asturias como "Metrópoli Gijón" y "Boombastic", que se está organizando para celebrar en Llanera del 18 al 20 de julio. " Boombastic" tiene cuatro ediciones más en Madrid, Port Aventura, Costa del Sol y Canarias.

Estudió Filosofía francesa en la Universidad de Oviedo y posteriormente realizó un módulo de Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informática en el Instituto de Educaciín Superior Fernández Vallín de Gijón. Apasionada de la música y de los festivales desde joven, es una de las pocas mujeres a la cabeza de una promotora de peso en España.

–La oferta conjunta de los festivales, ¿compite con el concierto de toda la vida?

–Son eventos diferentes. Hay público fan de los festivales y otros que prefieren ver únicamente a su artista. Ambos públicos se mezclan y los que van a uno acaban yendo al otro. No compiten en esa manera.

–¿Siempre has querido ser promotora de festivales?

–Siempre me había llamado la atención, pero si le pregunto a la Suca de hace 15 años, puede que lo pensara, pero no lo creía. Ahora le digo a esa Suca que lo he conseguido y que aquí estoy. Me encanta y me apasiona mi trabajo. Estoy contentísima con el equipo de trabajo y mis socios. El día a día es estupendo, pero trabajar en esto es como todos los trabajos, tiene partes buenas y otras partes menos buenas. En mi fondo interior, sabía que acabaría trabajando en algo así.

–¿Qué pensaba hacer cuando estudiaba Filología francesa?

–No tenía mucha idea. Iba a ser profesora pero me di cuenta que no era lo mío. Siempre tuve en la cabeza dedicarme a algo relacionado con la música.

–Siempre hay un momento que dices… ¡Ahora!

–Todo surgió estudiando en Gijón. Ahí fue cuando me junté con mis dos socios, Iker y Marino González, y comenzamos montando "Metrópoli Gijón". A partir de ahí, un montón de eventos, conciertos, festivales… Por circunstancias de la vida, nos separamos, y hace poco Marino y yo nos volvimos a juntar y creamos "Boombastic", dedicado a la música urbana.

–¿Organizar eventos tan grandes acarrea un coste personal?

–Así es. Son muchas horas de trabajo y eso tiene un coste familiar. Es una dedicación exclusiva. Sin embargo, cuando te apasiona algo, el trabajo se lleva mucho mejor. Se juntan trabajo y diversión. Notas mucha presión en algunos momentos, pero cuando ves a la gente entrar y disfrutar, cantando las canciones y viviendo la experiencia, merece la pena. Sólo porque el público lo pase bien.

–¿Cuál es la situación de la mujer en este mundo de los festivales?

–Ha mejorado muchísimo. En los años que llevo organizando festivales y siendo empresaria, el cambio ha sido grande. Cuando empecé era de las únicas. Sigue habiendo pocas mujeres, pero cada vez hay más. He tenido que superar momentos duros.

–Por ejemplo.

–He tenido el suficiente carácter para llevar las cosas. Simplemente no me han tratado igual que a mis compañeros por ser mujer, pero gracias al apoyo incondicional de mis compañeros,me he sentido muy valorada y querida. Hemos contribuido, de alguna manera, a que se consiga esa igualdad tan merecida en este sector.

–La música en directo parece haber mudado de las salas pequeñas a los festivales.

–Nosotros seguimos uniéndonos con las salas. Apoyamos mucho a artistas emergentes, nos parece muy importante. Ha habido una evolución natural en los eventos musicales. Empezamos con salas pequeñas y, cuando los conciertos empezaron a ser más grandes con artistas como Leiva o Dani Martin, valoramos hacer eventos mayores. Aunque en el festival "GijónLife" las principales caras son Melendi, "Robe", "Estopa" y "Scorpions", no nos olvidamos de los pequeños y tratamos de darles a conocer.

–¿También ha cambiado la música?

–Sí. Empezamos haciendo Indie y Rock, pero fuimos los primeros en hacer urbano. Para dar con las demandas del público, hay que hacer un estudio de mercado. Vemos en la evolución de la música nuevas alternativas para organizar los festivales. Estamos muy atentos y nos gusta estar despiertos ante cualquier cambio.

–¿Y el público?

–Cambió, pero no el espíritu. Las épocas son distintas, pero la gente sigue siendo respetuosa, vibra con la música y sigue disfrutando de la experiencia de venir al festival. En general, el público actual es gente joven, pero hay de todo. Normalmente son educados y divertidos. En el caso del "Boombastic", los llamamos "Boombies".

–¿Hay una edad límite para organizar festivales?

–No hay edad límite, pero en el futuro te lo contaré. Esto lleva muchas horas, pero conozco promotores que llevan muchos años y siguen.

–¿Cómo se organiza un festival?

–Respuesta complicada. Primero empiezo por elegir un equipo trabajador y eficiente, en el que prevalezca la comunicación. Lo más importante es el equipo. A partir de ahí, sentar unas bases con los objetivos que tenemos, saber dónde queremos llegar y qué quiere el público. Damos máxima prioridad al público y hacemos un análisis con los gestores de cada área para que todo vaya bien.

–Ustedes organizan dos festivales que parecen distintos.

–"Metrópoli Gijón" es para todo el mundo, un evento familiar, un festival con tantos contenidos aparte de la música... "Boombastic" tiene público más joven.

–¿Hace falta mucha gente para eventos tan grandes?

–Sólo para "Bombastic" hay más de mil personas. En oficina, durante el año, trabajamos más de 40 y cuando llega un festival, acabamos siendo unos 300. En "Metrópoli Gijón" llegamos a quinientos… Hay mucho que hacer y se necesitan manos.

–¿Los festivales son eventos exclusivos para el verano?

–No. En verano la gente está más libre -no estudia, no trabaja o puede pedir vacaciones- y es idóneo, pero hemos hecho muchos eventos en invierno y pretendemos seguir con ello.

–¿Los festivales de Asturias cubren los gustos de todos los asturianos?

–Hay para todos los públicos. Tenemos el "Tsunami", "Metrópoli Gijón", "GijónLife"... “Metrópoli Gijón”, por ejemplo, tiene conciertos de diferentes géneros musicales. Depende también del año. A veces son más de Rock, otros más urbanos…

–Un festival, ¿debe renovarse?

–Siempre. Cada año salen nuevas escenas musicales. Ahora que vivimos a toda velocidad con redes sociales y demás, el festival debe adaptarse y escuchar lo que pide el público para darles una experiencia inolvidable, que es lo más importante.

–Su marca va más allá del festival…

–Así es. Organizar un festival no es sólo cuadrar conciertos. Tenemos "merchandising", marca de ropa, actividades complementarias… Es una manera de hacer negocio. Traemos creadores de contenido en redes, influencers, otras marcas… trabajamos con ello y expandimos nuestro sello.

–¿Es rentable organizar un festival?

–A veces sí y a veces no. En algunas ediciones se gana dinero, pero en otras muchas se pierde. Depende de muchos factores.

–¿Cuáles?

–Son muchísimos, la base es el equipo. La gente piensa que todo el dinero va para nosotros, pero no. Estar aquí significa pagar a proveedores. Ese es el riesgo del promotor. Muchas veces abrimos las puertas sabiendo que no vamos a ganar dinero.

–¿De verdad?

–Es tu marca y estás mirando para el futuro. Este año, por ejemplo, tenemos un nuevo escenario para el "Boombastic" y la empresa que lo puso se lleva un gran porcentaje de los beneficios del festival. Es algo que haces pensando en el mañana.

–¿Cuál es el futuro de los festivales? ¿Pinchará la burbuja o seguirá creciendo?

–Ojalá tuviese una bola de cristal para responderte. Es algo que cambia, todo son ciclos y no sé lo que pasará. Seguimos adaptándonos para que el público siga vibrando con nuevas experiencias. No sé si todos los festivales subsistirán, pero el que mejor se adapte, seguirá varios años más.

–En sus redes sociales, publica "La vida es un festival".

–En mi caso, unos cuantos. Hay que tomarse la vida como una experiencia donde aprendes, buscas tus gustos y haces lo que te gusta. Trato de cuidar a los que están a mi lado, al equipo y a mis seres queridos. Y, sobre todo, pasarlo lo mejor posible. Que tu trabajo no sea algo tedioso y que sea algo que haces con pasión es una buena forma de ver la vida.

–Si tu vida es un festival, ¿qué festival es tu vida?

–Estoy entre "Metrópoli Gijón" y “Boombastic”. Son mis dos "bebes", tengo el corazón partido.

–"Boombastic" concentra durante tres días a 60.000 personas. ¿No le da miedo?

–Es muchísima responsabilidad. No puedes estar encima de cada persona, pero lo piensas continuamente. Quieres que todo el mundo esté seguro, que no haya ningún altercado...

