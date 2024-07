El polígono de Silvota aspira a seguir siendo referencia en un sector logístico "en plena expansión"

El polígono industrial de Silvota, en Llanera, se ha convertido en un gran centro logístico en el corazón de Asturias, y aspira a seguir ocupando una posición privilegiada en el futuro próximo. Pero para ello, aseguran las empresas que operan en este espacio, hay necesidades irrenunciables: "Necesitamos más que nunca un aparcamiento para camiones", recuerdan.

El proyecto está de hecho presentado y fue anunciado por primera vez en el año 2007, pero de momento no se ha hecho nada. Y las empresas del ramo temen una "pérdida de competitividad" en un futuro próximo, que vendrá además marcado por la puesta en funcionamiento de la gran nave de Amazon en el concejo vecino de Siero. "Es un sector en plena expansión", subraya Pablo García-Vigón, presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono de Silvota. Y "en concejos vecinos, como Siero, vemos que en el polígono de Bobes, antes de vender las parcelas, ya tenían reservado un espacio para aparcamiento de camiones".

Los empresarios de Silvota se topan con un gran problema en este sentido: las calles están saturadas de camiones aparcados, porque no tienen un lugar específico para hacerlo. Y eso "da muy mala imagen, teniendo como tenemos una parcela de 100.000 metros cuadrados en medio del polígono, que no sirve para otra cosa y que ya cuenta con un proyecto", expone el empresario Alfredo Alegría, de Talleres Alegría. "Es sangrante, porque es el mejor polígono de Asturias en servicios, amplitud y empresas", sostiene.

En el caso de Nazaret López, de Senden Logística, que se encarga del reparto de paquetería, las necesidades pasan también por mejorar dotaciones. "No encuentro una parcela que tenga muelles de carga, me tengo que ir a las calles paralelas de la principal y se generan atascos con un tráfico constante de camiones. Como no hay dónde aparcar, tenemos que pagar para descargar por la noche porque ningún transportista quiere dejar la mercancía dentro de los vehículos en la calle", señala, convencida de que "la apertura de Amazon va a asentar a a nuevas empresas, y si no hay facilidades vamos a ser menos competitivos", asegura.

Y para ello, de nuevo surge la reclamación de un espacio seguro, vigilado y cercano a las empresas donde los camioneros, muchos llegados de otros puntos de España y del extranjero, puedan dejar sus vehículos con tranquilidad y sin estorbar en los viales.

"Aquí llega gente de Rumanía, y se topa con que no tiene dónde dejar el camión", recuerda García-Vigón. De hecho, esta dificultad ha llevado a algunos empresarios como David Feito, de Mecainsa (dedicados ala carga de elementos metálicos) a "alquilar parcelas colindantes para que quienes trabajan con nosotros puedan aparcar los camiones, es un esfuerzo económico importante que nos perjudica", asegura.

Por si fuera poco, a todo ello se suman los problemas de siniestralidad, porque "con la saturación de camiones se producen problemas con mucha frecuencia, el último hace un par de semanas. Los vehículos grandes tienen problemas de visibilidad y para maniobrar y se evitaría con un espacio propio para ellos", convienen Juan Carlos Esteban, de TDN (dedicada al transporte) y José María Alonso, de Délcom Logística.

Alberto Díez Dago, delegado para Llanera de la Eléctrica, lamenta que "tenemos en horario laboral ocupadas las plazas, impidiendo que los clientes puedan estacionar durante la compra y recogida de material en nuestro negocio". Díez entiende que "los camioneros necesitan espacio, pero creemos que lo mínimo es que al menos en horario laboral eviten estacionar en estas plazas". Una situación derivada directamente de la falta de espacios específicos.

Alejandro García Monjardín, de Cesintra, apunta a que "la maraña burocrática entre administraciones y el poco empeño del Ayuntamiento de Llanera" están ocasionando "tantos problemas" cuando "en realidad ya tenemos la solución". Esto es, "un aparcamiento de grandes dimensiones con 187 plazas, diseñado específicamente para vehículos pesados, con el objetivo de mejorar la gestión del espacio y la seguridad vial en el polígono, que es técnicamente viable y que tiene el visto bueno de la CUOTA", insiste García-Vigón. Porque "no se nos están dando otras alternativas, y la posibilidad de esperar a la ampliación hacia el polígono de Pando llevaría como mínimo otros diez años de espera". "Aquí ya está todo hecho, además del aparcamiento y una zona de servicios para los camioneros que van en la propuesta, ya contamos con cafetería, hotel, gasolinera y hasta un centro de formación", dice.

La espera les resulta a los empresarios "incomprensible", porque "en toda España y en toda Europa se está trabajando para eso, para contar con espacios seguros de estacionamiento de camiones, y tampoco la financiación sería un problema".

Ubicados casi de forma equidistante entre Oviedo, Gijón y Avilés, los empresarios logísticos temen perder todas sus ventajas si no se actúa rápido, con competencia próxima que presume de mejor planificación y una competitividad que podía quedar arrinconada.

El área empresarial registró 17 accidentes en sus viales interiores en los últimos cinco años

En los últimos cinco años se han registrado un total de 17 accidentes en los viales interiores de Silvota, según datos de la Dirección General de Tráfico. Aunque los daños sólo han sido materiales, los informes destacan que en 13 de ellos se vieron implicados vehículos pesados. Una situación que, como defienden los empresarios, se podría revertir con una zona de estacionamiento que evite la saturación en el polígono. Los datos que maneja Silvota tras realizar un estudio en la zona hablan de que en un día normal registraron 8.222 vehículos accediendo al polígono, con 6.426 (turismos y furgonetas de última milla) entrando por el acceso sur desde la AS-17, y 1.796 por el norte (a través de vial LL-3 procedentes AS-II y Lugo de Llanera). El patrón de los vehículos pesados, con 1.865 camiones accediendo al polígono, muestra un pico de entrada por la tarde y de salida por la mañana, lo que indica que un número importante pernoctan en el polígono. Silvota cuenta con 246 empresas y alberga una diversa gama de sectores industriales, siendo el metal (16,44%), patrimonial (10,96%) y transporte (10.96%) los más destacados. Esta distribución "subraya la importancia de una infraestructura adecuada que soporte las operaciones logísticas, clave para el movimiento eficiente de mercancías", subrayan los empresarios.