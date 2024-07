El Boombastic agota los abonos, pero aún queda una alternativa para disfrutar del festival

Aquellos que aún no tengan entradas para el Boombastic Asturias y quieran acudir al gran festival que se celebra en La Morgal (Llanera) tienen una última oportunidad para hacerlo. Al evento ya no le quedan tikets disponibles para el abono de los tres días (18, 19 y 20), por lo que quienes quieran disfrutar de esta gran festival podrán hacerlo si adquieren una entrada de día en la web del evento. Estos pases tienen un precio de 49,99 euros y permiten acudir de manera total a las actividades y conciertos que se celebren en la fecha correspondiente. Según informó en sus redes el festival, quedan muy pocas entradas de este tipo, por lo que se recomienda adquirirlas cuanto antes para no quedarse sin la posibilidad de disfrutar de este gigantesco evento musical.

Los espectadores que se decidan finalmente por obtener una de estas entradas de día podrán disfrutar de los siguientes conciertos según la fecha seleccionada. Quienes obten por comprar la entrada para el jueves podrán ver en directo a cantantantes de la talla de Manuel Turizo, Saiko, Yandel, Beret, Dei V o Cruz Cafuné, estos dos últimos son de los más esperados por el público. La jornada del viernes estará protagonizada por los conciertos de Rels B, Omar Montes, JC Reyes y Nicki Nicole, además de un invitado sorpresa que aún no ha sido desvelado por la organización. Finalmente, el sabádo contará con las actuaciones de Natos y Waor, Lola Índigo, Trueno y Black Eye Peas. El grupo estadounidense es la gran novedad de este año al tratarse de una banda de habla inglesa.

Se espera una afluencia masiva, de hasta 60.000 personas cada uno de los tres días que dura la cita, para gestionar esta gran masa de festivaleros, la organización ha dispuesto en sus redes sociales las tarifas orientativas de los taxis para quienes decidan acudir al recinto recurriendo a ellos. Los precios estimados por el festival desde las principales localidades asturianas varían desde los 15 euros para los bombis, como se llama a los participantes en el Festival Boombastic, que acudan desde Lugones, hasta los 70 euros que deberán pagar los que viajen desde zonas más alejadas al centro como Villaviciosa.