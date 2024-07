RVS Dj listo para hacer vibrar Boombastic Asturias y mezclar en casa: "Este festival es un boom"

RVS DJ, más conocido como Raúl para los vecinos de Llanera, está preparado para deslumbrar en el festival Boombastic Asturias, que se celebrará en el recinto de La Morgal, Llanera. El joven DJ expresó su emoción y nerviosismo por esta gran oportunidad: "Para mí, esta oportunidad que me da Boombastic es un boom," declaró. "Mis padres siempre me han dicho que nadie es profeta en su tierra. Estoy muy nervioso, pero con ganas de demostrar lo que valgo."

La carrera del llanerense nace durante la pandemia, cuando comenzó a pinchar desde la ventana de su casa para ofrecer un respiro musical a sus vecinos en medio de la difícil situación que atravesaba el país. "Todo comenzó durante la pandemia en mi ventana, bendita pandemia en ese aspecto, ha habido cosas muy malas, pero lo positivo que saco es que compré mi primera mesa. Destacó además el soporte que sus padres le dieron desde sus inicios: “mis padres me ayudaron regalándome los primeros altavoces, que me permitieron empezar a trastear con la mesa de mezclas."

Con la pandemia terminada, el joven asturiano decidió seguir dedicándose a la música, convirtiéndose en autónomo y ofreciendo sus primeros bolos en Llanera. Con el tiempo, dio el salto a las discotecas, donde empezó a entender el complejo mundo de la noche y el arduo trabajo que implica. "Comencé a ver lo que era el mundo de la noche y a darme cuenta de que no es solo salir de fiesta. Hay mucho trabajo detrás y muchas cosas que aprender, que a día de hoy sigo aprendiendo y disfrutando."

El amor del músico por la esta viene desde niño, cuando su abuela materna le dejaba utensilios de cocina para que hiciera sonidos y ritmos. "Nunca olvidaré cuando en el colegio era un desastre tocando la flauta y mi madre acudía a reuniones con mi profesora, que no comprendía esa dificultad ya que desde niño veía que tenía el ritmo y parece ser que no se equivocaba".

A su corta edad, el artista ha tenido la suerte de conocer y trabajar con su ídolo DJ Ballesteros al poc tiempo de empezar en las discotecas, además de realizar los “warm up” de muchos otros grandes DJs. "Siempre aprendes algo nuevo de ellos” apuntaba el llanerense.

A pesar de su amor por Asturias, el joven DJ reconoce las dificultades de crecer profesionalmente en la región. "En el norte de España es muy difícil crecer musicalmente, conozco a DJs de Madrid y está claro que el nivel que tienen no lo hay en Asturias, tanto de trabajo como de calidad. En Asturias los DJs estamos poco apoyados y falta mucho compañerismo." Además, citó una frase que un buen amigo DJ, que reside actualmente en Madrid le dijo recientemente: "Tienes que salir de Asturias si quieres crecer," una puerta que no cierra para seguir aprendiendo.

A nivel institucional, el artista siente que falta apoyo. "A la hora de ponerme a trabajar nadie me ha ayudado ni subvencionado. Ninguna institución me ayuda a la hora de crear mi música. Boombastic me está ayudando dándome la oportunidad de estar en el festival." No obstante, destacó el apoyo de las comisiones de festejos de Ables y Lugo, y la importancia de las fiestas de prao en Asturias, “las fiestas de prao son un punto muy favorable que tenemos en Asturias, aunque generalmente la gente no va expresamente a ver al Dj, sino que van a ver a la orquesta o simplemente de fiesta”, apuntaba.

"Es un trabajo duro, son muchas horas," comentaba el asturiano, quien en ocasiones enlaza dos fiestas de prao en días consecutivos. Algo que afronta de la mejor manera posible, "siempre hay que tener una sonrisa en la cara, hacerlo lo mejor posible y defender el trabajo", destacaba el artista. Subrayó, además, la importancia de reinventarse y reinvertir los ingresos en nuevos equipos, "si necesitas altavoces nuevos o se te queda el equipo corto, tienes que comprar otro, por lo que constantemente tienes que reinvertir lo que ganas."

Sus planes a corto plazo incluyen continuar creciendo en Asturias mientras realiza sus estudios de audiovisuales, que complementan otras ramas relacionadas como técnico de iluminación y producción de festivales. "Mientras siga formándome, tengo pensado quedarme aquí," aunque confiesa que más adelante le gustaría salir de Asturias para no quedarse con la espinita de no haberlo intentado. "Asturias es lo más," concluye Vallina, con el deseo de llevar el nombre de su tierra natal allá donde vaya.