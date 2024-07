El adiós a la ciudad de 20.000 "bombis" que acamparon en Llanera y se van pensando en volver: "Ojalá firmen 10 años más"

"Si llegamos a saber el buen ambiente que habría, hubiéramos venido el martes". Lo dice un grupo de "bombis" procedentes de La Coruña. Llegar a la zona de descanso del Boombastic a comienzos de semana permitió a los más madrugadores de los 20.000 acampados en La Morgal (Llanera) disfrutar de cinco días de pura fiesta. "Lo que más nos ha gustado ha sido el camping, un ambiente muy guay y todos veníamos con el mismo rollo", apuntaron los jóvenes coruñesas. Quienes no lograron adjudicarse una buena ubicación en el camping no guardan, quizás, tan excelente recuerdo de este aspecto del festival, pero aun así les mereció la pena. "Hemos estado en el área descanso todos los días y mucha paliza, encima estábamos los últimos", destaca Raúl Del Río Carnero, de Zamora. Aunque esas caminatas hasta su zona de pernocta no le impidieron descansar. "Yo he dormido genial, con una esterilla", confiesa, entre risas, el zamorano.

Son experiencias tras tres días de conciertos -y más de acampada para algunos- que este domingo llegaron a su fin. Con rostros cansados, y algo de nostalgia, miles de "bombis" tomaron rumbo de vuelta a sus casas, muchas de ellas fuera de la región. Así se desalojó esa ciudad temporal que albergó a 20.000 jóvenes ansiosos de fiesta en el Boombastic, aunque por el recinto pasaron cada uno de los tres días de festival más de 55.000 personas en total, ha señalado la organización. En su balance final, el Boombastic ha vuelto a lamentar el trágico accidente sufrido por uno de los festivaleros, el joven madrileño de 26 años fallecido tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza cuando disfrutaba de la noria de madrugada. "Esta edición de Boombastic ha sido diferente, pues el éxito de la convocatoria no minimiza la tristeza por una pérdida que toda la organización siente profundamente", afirman desde el festival, que agradece "la actuación de las autoridades y de todo el personal en unos momentos tan difíciles y, por supuesto, la comprensión y el apoyo de todos los 'bombis'".

Coger un buen sitio y otros muchos consejos son fundamentales para un evento de esta magnitud. Y algunos han tomado buena nota de ello. "Yo creo que el año que viene vendremos, pero con la lección aprendida, porque ya sabes qué es lo que tienes que traer. Nosotros hemos venido sin carro y sin sombrilla", señala Mario García, un "bombi" de Torrelavega, tras dejar la zona de acampada. Los carros de la compra, como destaca García, se convirtieron en uno de los bienes más preciados en esta edición debido a que "las vueltas que se dan son muy largas, y más si te toca al final del camping", apunta Gracia Lorente, que acudió al festival con su grupo de amigos de Zaragoza. Una zona de descanso que destacó por su buen ambiente, y para la que los "bombis" sugieren algunas mejores. "Faltaban duchas y los aseos son mejorables", demandan las jóvenes mañas. "No hay mucha higiene personal, por así decirlo", concluye Lorente. Pero, al fin y al cabo, se trata de aprender del "manual de resistencia" de los festivales de música.

Los "Bombis" abandonan La Morgal hasta el año que viene / M. F.

No solo los "bombis" o la organización del Boombastic hacen balance. "Si me lo cuentan hace una semana, no me lo hubiese creído", reconoce Sergio Mariscal, hostelero de Lugo de Llanera, que resalta "el buen comportamiento y el civismo" reinantes. "Es nuestro primer Boombastic, ya que abrimos hace solo 2 meses", reconoce Mariscal, que espera que "ojalá firmen 10 años más" porque el festival "supone una gran inyección económica para el concejo, no solo en hostelería, también en las tiendas, carnicerías y demás negocios locales". Sorprendido con la actitud cívica de los jóvenes festivaleros, destaca que "casi no hacía falta ni limpiar las mesas, ellos mismos recogían todo antes de levantarse".

"'Cruz Cafuné' lo ha reventado, es el artista que más nos ha molado", reconoce el torrelaveguense Mario García, otro de los miles de jóvenes llegados de fuera de Asturias que este domingo regresaba a casa. Por su parte, el grupo de amigas mañas destaca su sorpresa al ver a Paulo Londra sobre el escenario. "El artista sorpresa me ha encantado, aunque me esperaba a Myke Towers", confiesa Lorente. Fueron más de 80 cantantes -nacionales e internacionales- los que pasaron por los ocho escenarios del festival, entre los que se encontraron nombres de la talla de Manuel Turizo, "Black Eyed Peas", Yandel, Natos y Waor o Trueno, entre otros. Todos ellos actuaron en el escenario más grande del país, de más de 4.500 metros cuadrados de superficie, con un ancho superior al césped del Estadio Santiago Bernabéu, una altura mayor que el Palacio Real de Madrid y una estructura siete veces más pesada que la Estatua de la Libertad.

Este domingo, el desfile de coches y autobuses fue constante durante la mañana en Lugo de Llanera. "Tenemos unas dos horas y media de vuelta a casa, vamos con el coche tranquilamente", explicaba el zamorano Raúl del Río. Muchos otros abandonaron el recinto en autobús. "Volvemos en Alsa, que con el 'Verano Joven' nos ha salido tirado", explicaba José Daniel Nasri, de la pandilla de amigos de Zaragoza. Un duro trayecto de vuelta por delante cargados de mochilas y enseres, pero, sobre todo, de grandes recuerdos vividos.