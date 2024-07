Crónica nocturna del Boombastic (día 3): los bombis, afónicos, le ganan la partida a una lluvia que fue protagonista del último día de festival

El tiempo no acompañaba, pero a los “bombis” les dio igual. Aunque lloviese, aunque hiciese un viento arremolinado o cayese un chaparrón inmenso, nadie quería perderse el último día del Boombastic, para poner el cierre ideal a tres días de música y fiesta. El acompañamiento no pudo ser mejor, ya que nombres como Recycled J o Black Eyes Pies hicieron las delicias de todos los presentes que, a pesar de estar afónicos, no dudaron en dejar su voz cantando.

Funzo y Baby Loud se esmeraron en arropar a los primeros en llegar a Llanera, dando un gran espectáculo, pero hasta que no salió Recycled J nadie de puso a saltar de verdad sobre el escenario. El madrileño, que intercaló temas de su su nuevo EP con algunas de sus piezas más sonada, empezó a activar a los bombis, que tras unas horas en las que tuvieron que pelear ante la lluvia ya estaban preparados para todo. Tras él llegaron una de las sensaciones de la noche, Black Eyes Peas. Los estadounidenses se desfondaron para reventar un Boombastic que peleaba para hacer frente al mal tiempo, el verdadero protagonista de la noche.

“No son un grupo que escuche todos los días, pero tienen grandes hits que se sabe todo el mundo. No podía faltar un día como hoy”, señalaba Marcos González, que vibraba mientras Black Eyes Peas tocaba muchos de sus grandes éxitos. Luego, nombres como Natos y Waor o Trueno acabaron de rematar una noche que los “bombis” nunca olvidaran. El tiempo no acompañaba, pero las ganas de pasarlo bien hicieron que toda Llanera vibrase para cerrar el Boombastic como se merece.