Héroes de cuatro patas: "Son ágiles, fuertes, valientes, inteligentes y con buena disposición"

"Anja", "Minnie", "Weirdy", "Ayko", "Selva", "Vera" o "Morgan". Todos ellos tienen un denominador común: son héroes de cuatro patas que pertenecen a la Unidad Canina del Principado de Asturias, con sede en La Morgal (Llanera) y colaboran en diferentes operativos con el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). "El terremoto de Turquía, las inundaciones de Libia o el alud de San Isidro, son algunas de las situaciones de emergencia en las que participaron", detalla la presidenta del colectivo, Elena Marcos.

Pastor belga malinois, drahthaar, beagle, springer spaniel o border collie son algunas de las razas que trabajan en la unidad asturiana. Por supuesto, "hay razas más adecuadas para este trabajo, pero lo más importante es que sean perros ágiles, fuertes, valientes, inteligentes y con buena disposición", especifican.

Actualmente, la entidad cuenta con doce canes de búsqueda y nueve entrenadores, que forman el binomio perfecto para actuar en diferentes operaciones de búsqueda de personas en situaciones de emergencia. Marcos explica que tienen ejemplares que se entrenan para dos disciplinas diferentes, el "maintrailing" y el "venteo". En el primer caso, los canes "realizan el rastreo de una persona a través de un olor de referencia, habitualmente de una de sus prendas". En el venteo, en cambio, "los perros captan el aroma en el aire y van siempre sueltos". Miguel de Prado, uno de los entrenadores y jefe de formación de la unidad, explica que guía y perro realizan "una batida de toda el área en busca del olor que lleve el viento".

Además, "Anja", una drahthaar o braco alemán de pelo duro, propiedad de Wenceslao Fernández, jefe de operaciones y coordinador del equipo cuando se despliega un operativo desde el 112, "está especializada en la localización de cadáveres", señala su dueño.

La formación de un perro de rescate se realiza a lo largo de toda su vida. La presidenta apunta que "comienzan a estar operativos a partir de los tres años de entrenamiento". Normalmente, "comienzan a formarse a los dos meses y medio, aproximadamente, a través del juego". Y es que "para el perro, esto no puede ser una obligación, porque ello implicaría el no tener la motivación y los instintos adecuados. Nunca obtendremos buenos resultados", subraya Elena Marcos. Comenzar a una edad tan temprana es un aliciente, ya que "durante su primer año de vida, son como esponjas. Esto no quiere decir que un perro adulto no sea capaz de aprender, pero le costará más".

Entrenan varios días por semana en grupo y, sobre todo, "durante los primeros años, es conveniente que el perro realice entrenamientos también en casa con su guía". Búsqueda, obediencia, movilidad, equilibrio y ‘propiocepción’ (capacidad de los perros para percibir y responder a estímulos internos y externos del cuerpo) son los aspectos que los guías trabajan con sus ayudantes de cuatro patas. "Es importante remarcar que el perro y su guía deben trabajar en equipo por lo que tienen que tener mucha complicidad y saber entenderse", destaca Elena Marcos.

En este sentido, una vez que se considera que un perro ya tiene cualidades para participar en operativos de rescate "se les hacen diferentes simulacros para testarlos y, además, tienen que pasar pruebas de homologación a nivel nacional e internacional". De hecho, en junio, se realizaron algunos de estos exámenes en La Morgal y en Lugones (Siero). La homologación va en función de los grados A, B y C. El primero es el correspondiente a la iniciación y según los canes van aumentando de nivel, se les va aumentando la exigencia. El grado C es el máximo al que pueden aspirar, denominado también "de excelencia".

Mientras en La Morgal se desarrolla la parte de agilidad y obediencia, el equipo se desplaza a otras zonas para realizar entrenamientos. "Entrenamos en bosques, zonas montañosas, edificios abandonados, pedreros, canteras o derrumbes", detalla Elena Marcos. "Cada vez se nos hace más difícil encontrar zonas donde entrenar, sobre todo en lo que respecta a edificios derrumbados o zonas con escombros". Es por eso, que desde la unidad hacen un llamamiento para que todos aquellos que tengan una escombrera o que conozcan algún tipo de construcción abandonada se pongan en contacto con ellos. Y es que la presidenta recalca que si el perro no puede entrenar en lugares de ese estilo, "el día que ocurra una tragedia de verdad, no va a estar acostumbrado y, por ende, no va a querer acceder al lugar".

La mayoría de los que pertenecen a la unidad de Asturias, viven con sus guías y están totalmente integrados en la familia. "Es importante conseguir que la búsqueda sea una parte fundamental de su vida, pero no hay que olvidar que son perros y que también tienen que hacer vida de mascota al uso". La duración de la vida de trabajo la marca el mismo perro, pero "curiosamente, aunque cuando son mayores pierden capacidades físicas, su experiencia les hace más fiables". Y es que, al final, la experiencia es un grado.