Gerardo Sanz agradece la representación del Principado en Fapea: "En Llanera no estamos acostumbrados a que un consejero repita visita"

"La verdad que en Llanera no estamos acostumbrados a que los consejeros repitan ediciones de visita aquí y por tanto queremos agradecerle al de Medio Rural que esté otro año más con nosotros". Son palabras del alcalde de Llanera, Gerardo Sanz, en la inauguración de la feria ecológica Fapea, en la que quiso enfatizar que valora la presencia de un consejero del Gobierno del Principado en su territorio y que se trate de uno que ha ido en más de una ocasión. No entró en muchos más detalles y después de referirse a ello también agradeció la presencia de otros responsables autonómicos del Principado, además de la de miembros de la Corporación, personal municipal y de "toda la gente que en definitiva hace que la feria ecológica y la feria de ganado sean un éxito y una referencia no solo en Asturias sino nacional".

Por su parte el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, destacó que Fapea llega a su 23.º edición como una feria referente de la Cornisa Cantábrica y solo "hay que ver el número de expositores para darnos cuenta de la importancia de la producción ecológica que tiene Asturias y el esfuerzo que se está haciendo desde el Ayuntamiento de Llanera por la promoción del sector".

Marcos incidió también en el apoyo del Principado y estableció en un 19 por ciento el incremento del presupuesto autonómico este año en materia de promoción, control y certificación sin contar con las iniciativas de promoción directa desde la consejería. "Es importante además ver cómo a fecha 30 de junio las ayudas percibidas para la producción ecológica de la PAC llegaron a superar los tres millones de euros duplicando las de 2023. Ese es un dato importante, de la misma manera que es importante el incremento de un 15 por ciento en el número de operadores, alcanzando los 873", dijo.

Subrayó que, a pesar de las dificultades, que "las hay, vamos por la senda correcta, trabajando con el sector". También que respecto a los "males" son los mismos que en el conjunto del campo, esto es, que es necesario "disminuir todo lo que tiene que ver con la burocracia del sector agroganadero en un sentido amplio y esa es la responsabilidad que tenemos desde el Gobierno del Principado".