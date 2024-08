Lugo de Llanera despide al párroco José Antonio Bande: 'Ha sido un idilio mutuo'

Han pasado casi seis años desde que José Antonio Bande ofició su primera misa en la parroquia de Santa María de Lugo de Llanera. Desde entonces, entre Lugo y Villapérez, Bande ha ido ganándose el corazón de los vecinos con su especial forma de gestionar la parroquia, acercándose especialmente a los más jóvenes y trabajando mano a mano con los llanerenses. Hace nueve meses comenzó también a trabajar con la parroquia de Pruvia. Sin embargo, ahora es momento de enfrentarse a nuevos retos, y su camino le lleva a coger las riendas del Seminario Metropolitano de Oviedo, del que será rector a partir de septiembre.

La despedida de José Antonio Bande llega antes de lo esperado, ya que ha de estar presente en Covadonga la próxima semana con motivo de la Novena, para programar el curso. Pero este adelanto forzado del calendario no ha hecho que sus vecinos renuncien a darle la despedida que se merece. Será este viernes, 24 de agosto, cuando en la parroquia de Lugo de Llanera, a las 20.00 horas, tenga lugar una misa de acción de gracias en su honor. Posteriormente, el restaurante Silvota acogerá una cena en la que el cura también será protagonista. Sin duda, el viernes será una jornada emocionante, aunque no será la última ocasión en la que Bande oficie misa en Lugo de Llanera.

"Continuaré hasta la misa del domingo, toda la semana", afirmó a LA NUEVA ESPAÑA el homenajeado. Estos días los está viviendo con mucha emoción, y cada acto religioso sirve como una oportunidad para despedirse. "Los vecinos me están demostrando muchísimas muestras de cariño y gratitud. El pasado domingo celebramos las fiestas patronales de Lugo de Llanera y fue un día de saludo, gratitud y cordialidad, sobre todo", relata el párroco.

Y es que, a pesar de no llevar muchos años a cargo de las tres parroquias que gestiona en Llanera, José Antonio Bande ha sabido hacerse querer entre los vecinos. Pero el sacerdote asegura que el sentimiento es mutuo. "Estos años han sido para trabajar con la gente y para llevar a cabo una tarea muy grata. Siempre me he sentido acogido, respaldado, trabajando codo a codo con los fieles. En ese sentido fue un idilio mutuo entre la comunidad y yo mismo", reconoce.

Solamente puedo tener buenas palabras", recuerda con emoción. De estos años, si ha de destacar algo negativo, el párroco lo tiene claro: la pandemia. "Fue la peor experiencia como tal, un año fatídico. Para mí el reto fue encontrar otra manera de acompañar y de estar presente", explica.

Porque si algo ha sabido hacer Bande desde que llegó a Llanera es encontrar la forma para que todos, independientemente de la edad, encuentren en la iglesia un refugio al que acudir, un lugar en el que sentirse cómodos y en casa. Con este objetivo acuñó ideas como por ejemplo el Boomrest Cristo Prayer, una iniciativa para que durante el Festival Boombastic, que se celebra cada mes de julio en el concejo desde hace tres años, todo aquel que lo necesitase se acercase al templo. "Fue algo que partió de la sencillez y la naturalidad. Cuando llegan a un lugar personas nuevas, les abres las puertas de tu casa y ofreces aquello que buenamente puedes. No pretendió hacer gestos ostentosos ni hechos de relumbrón, sino algo tan sencillo como abrir la parroquia durante la mayor parte del día y buena parte de la noche para atender las necesidades perentorias que pudieran darse", rememoró.

Tras hacer un breve repaso por su trayectoria llanerense, y preguntándole cuál sería su consejo para su sucesor, Sotero Alperi Colunga, que ya ha colaborado en la parroquia desde hace un tiempo, Bande lo tiene claro. "Que siga trabajando codo con codo con la gente, haciendo de la parroquia ese espacio de encuentro, de acogida y, sobre todo, que sea el suyo un testimonio de pasión por Dios y pasión por la iglesia y pasión por las localidades, por las parroquias en las que lleve a cabo su tarea".