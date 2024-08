Héroes en ciernes: así se preparan los cachorros "Vicky" y "Dante" para entrar en la Unidad Canina de Rescate del Principado

"Vicky" y "Dante", son dos pastores belgas mallinois de dos meses y medio de edad que a mediados de este mes de agosto entraron a formar parte de la Unidad Canina de Rescate del Principado de Asturias. Propiedad de Elena Marcos, presidenta de la entidad, y de Manuel Carril, los dos canes, hermanos, llegaron desde Vitoria, para comenzar sus entrenamientos y convertirse en parte de la patrulla que participa en operativos de búsqueda de personas en grandes áreas, derrumbes y catástrofes.

Su juventud es una ventaja a la hora de desarrollar las habilidades necesarias para ser un perro de rescate. Marcos explica que cuanto más pequeños sean, "más fácil será entrenarles y que aprendan todas las técnicas necesarias". Tanto es así, que la edad ideal para que un can adquiera los conocimientos básicos es entre los dos y los cuatro meses. Esto no quiere decir que un animal adulto no pueda hacerlo, pero "tardará mucho más tiempo".

La socialización y la obediencia son los primeros conocimientos que "Vicky" y "Dante" tienen que adquirir. Normalmente, comienzan a formarse a través del juego. Y es que para el perro "esto no puede ser una obligación, porque ello implicaría el no tener la motivación y los instintos adecuados", lo que significaría que, a la hora de enfrentarse a una situación de emergencia, "no daría los resultados que esperamos".

La socialización es uno de los puntos más importante. Por un lado, se acostumbran a estar con diferentes personas, con otros perros, en diferentes entornos y con diferentes ruidos. Esto permite que, a la larga, el animal no desarrolle miedos ni inseguridades. Los primeros entrenamientos se realizan con un juguete, en este caso un mordedor, a través del cual se realizan las diferentes actividades. Miguel de Prado, uno de los entrenadores y jefe de formación de la unidad, es el encargado de instruir a los nuevos integrantes de la Unidad Canina.

Otro de los factores a tener en cuenta es incentivar sus instintos naturales. "Esto permite que gasten energía, además de prevenir el aburrimiento y la frustración, promoviendo un estado mental más satisfactorio en los perros y fortalecer el vínculo con su guía". Potenciar estas características en un entorno controlado y a través del juego con reglas se consigue también evitar la agresividad.

Obediencia y agilidad, que se realizan de forma paralela, se entrenan en la propia sede de la Unidad Canina de Rescate, ubicada dentro del aeródromo de La Morgal. La presidenta apunta que, por norma general, comienzan a estar operativos a partir de los tres años de entrenamiento. Desde ese momento, de forma escalonada, "Vicky" y "Dante" irán aumentando la dificultad de los ejercicios, hasta ser capaces de desarrollar la formación en grandes áreas como bosques, zonas montañosas o escombros.

Actualmente, la Unidad Canina de Rescate del Principado de Asturias cuenta con doce canes de búsqueda, uno de ellos especializado en cadáveres, y nueve entrenadores, que forman el binomio perfecto para actuar en diferentes operaciones de búsqueda de personas en situaciones de emergencia.

Dentro de aproximadamente dos semanas, una nueva cachorra de pastor alemán, que recibirá el nombre de "Runa", entrará a formar parte de la entidad y comenzará a recibir su formación de la mano de Miguel de Prado, con la compañía de "Vicky" y "Dante".