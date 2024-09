Santos Prieto: "La falta de aparcamiento en Silvota salta a la vista, y hay que luchar contra ella"

Santos Prieto Solera es el presidente de la Confederación Española de Áreas Empresariales (Cedaes). Ayer presentó en Silvota (Llanera) el VII Congreso Nacional de Áreas Empresariales que se celebrará los días 7 y 8 noviembre entre Avilés y Oviedo, con numerosos expertos nacionales e internacionales que hablarán de los desafíos en la gestión de los espacios industriales.

–¿Es la sostenibilidad el gran reto para las áreas industriales en España?

–Yo lo tengo claro, desde que soy presidente de Cedaes y también por pertenecer a la red de municipios de la Agenda 2030 de la Federación Española de Municipios. La sostenibilidad es una clave que tiene que empezar por las zonas industriales, porque somos los generadores de mayor cantidad de residuos. Más del 53 por ciento del PIB de la nación se produce en las zonas industriales y, por tanto, hay más residuos sólidos, líquidos y de cualquier consideración que en otros ámbitos. Por tanto, tenemos la obligación, ahora que conocemos el daño que hacen, de intentar evitarlos, reciclarlos o eliminarlos. También es clave la movilidad, porque ayuda a ser más sostenible. El control energético y la reducción de ese coste son igualmente fundamentales para el futuro de los polígonos.

–¿Cómo deben evolucionar las áreas industriales para conseguir esos objetivos?

–El Estado está buscando hacer parques dinámicos, sobre todo digitales. Y lo veo bien, porque al final la evolución es hacia la inteligencia artificial, la digitalización y la sostenibilidad. Pero lo que está claro es que hay que modernizar la áreas, dinamizarlas y hacerlas sostenibles. Es más económico recuperar un parque empresarial, como se ha hecho aquí en Asturias, en Avilés, con las baterías de coque que de pronto se convierten en otro parque empresarial. Ese es un ejemplo muy interesante, el de la transformación.

–¿Están haciendo las administraciones públicas todo lo posible para ello?

–A nadie que pide le parece mucho eso que pide. Pero es cierto que las administraciones nos están escuchando. Nuestra idea es la de vendernos como continente, como aquel espacio en el que están ubicadas las industrias y las empresas. No olvidemos que, dentro del proyecto de un parque empresarial o de un polígono, no solo hay industrias. Hay también empresas. De concesionarios de vehículos, de distribuciones de alimentos, de logística, que son los que al final producen el 53 por ciento del PIB. Por eso, lo que hay que hacer es intentar mejorar en todo aquello que se pueda en la zona en concreto. La relación con las administraciones depende mucho de las personas que hay detrás. Y no hablo de partidos políticos, sino del carácter y el conocimiento de las personas, de la problemática de cada zona industrial para que pueda mejorar. Ahí está el ejemplo de Asturias, una región inminentemente industrial en la que las administraciones comprenden los problemas.

–¿Qué papel tiene que jugar la gestión privada?

–Nosotros somos los que ponemos el dinero. Al final, el empresario o las asociaciones, que somos los que representamos a la gestión privada, somos los que nos estamos jugando la parte económica. Además, nosotros somos los que sabemos los problemas de las áreas industriales concretas y las posibles soluciones. Por eso, el entendimiento en la colaboración público-privada debe basarse en hacer ver la problemática que hay en un área industrial concreta para que la administración ponga todo su mecanismo en intentar modernizarla o mejorarla. Al final, será la productividad la que mejore, consiguiendo un bien para toda la sociedad.

–En ese sentido, ¿la sociedad sigue viendo las áreas industriales como espacios degradados?

–Me gusta mucho esa pregunta. Y me gusta porque tengo la respuesta directa. En el polígono de Campollano (Albacete), que este año celebra su cincuenta aniversario, tenemos gente que lleva trabajando desde el principio. Y eso antes era como ir al destierro. La distancia entre el polígono y la ciudad es la misma, no ha cambiado, pero ha cambiado la mentalidad. Para los trabajadores actuales, acudir al polígono es una experiencia completamente diferente, porque hay conciliación, porque hay movilidad, porque hay línea de autobús y se interioriza el coche compartido. Hay una serie de ventajas que antes no se utilizaban y ya no existe la sensación de estar cerrado en un área industrial, de estar apartado. Ahora existe la sensación de estar trabajando en una zona tecnológica, una zona abierta con servicios, hoteles, bancos, restaurantes que hacen una pequeña ciudad, que es lo que nosotros le queremos vender a las administraciones. Un polígono es un generador de riqueza y de empleo para un municipio.

–¿Tienen algún plan de futuro en ese sentido?

–Tenemos un plan estratégico para revitalizar las zonas industriales, porque sabemos que es clave para que los habitantes de una localidad no se quieran desplazar a otra para trabajar. El fin del polígono es que no parezca un polígono, sino una ciudad de naves industriales con aparcamientos, zonas verdes, zonas lúdicas y deportivas.

–¿Va España por detrás de otros países?

–Lo sabremos en el congreso de noviembre. Lo que sí sabemos ya es que en otros países se asombran de nuestro asociacionismo, de la relación intercomunitaria con una transmisión de ideas que benefician a otros que supuestamente son competencia a la hora de atraer inversión. Nuestra idea es que cuanto mejores seamos cada uno en nuestra zona, más posibilidad hay de atraer inversión a España en conjunto. Y eso sorprende en el resto de Europa. Por eso, demandamos de la administración central un observatorio industrial y un catálogo de zonas industriales, un mapa para atraer inversiones.

–En Silvota hay un grave problema de falta de aparcamientos...

–Salta a la vista y es algo contra lo que hay que luchar. No es sólo una cuestión de estética, que también; sobre todo es una cuestión de peligro. Un camión aparcado con otro pegado cabina con trasera es un gran peligro. Si un día pasa una desgracia, ¿quién va a ser el responsable? Es difícil de discernir, pero se debe evitar esta situación con aparcamientos adecuados.

–¿Dónde está el techo industrial de España?

–No debe haber techo. El Estado está intentando, y hace bien, industrializar el país. Hubo una época en que todo lo comprábamos fuera y, tras la pandemia, te das cuenta de que si no produces puedes tener carencias. Por lo tanto, hay que crecer. Lo que pasa es que hay que aprovechar las áreas industriales que ya están hechas, mejorando la movilidad, la accesibilidad y con un plan nacional de mejora de las zonas industriales.