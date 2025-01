Rodrigo Molinos, histórico gaitero de "Fonte Fuécara", deja la mítica banda de Llanera

Tras más de treinta años dedicados a la Banda de Gaitas "Fonte Fuécara", Rodrigo Molinos ha decidido cerrar un importante capítulo de su vida. El que ha sido director de la agrupación llanerense durante los últimos 21 años se despide por cuestiones laborales, aunque con la tranquilidad de dejar el proyecto en manos de Fabián Fernández, con quien ha compartido la dirección en esta última etapa.

"Es una decisión meditada. Profesionalmente no me dedico a la música, y con mi trabajo como director comercial, que implica muchos viajes, ya no puedo dedicarme al 100% a la banda. Han sido muchos años y llega el momento de descansar un poco", explica Molinos.

Durante su extensa trayectoria, "Fonte Fuécara" no solo se convirtió en su hogar musical, sino en un lugar lleno de vivencias personales y significativas. "Empecé muy joven en la banda, junto con mi hermano éramos los más pequeños. Allí me crie, compartí ensayos, conciertos y viajes inolvidables. Incluso conocí a mi mujer, la madre de mi hijo, tocando juntos en la banda", recuerda con emoción. Y aunque abandone la agrupación, no duda en afirmar que seguirá presente para cualquier cosa que necesiten.

Además, deja como legado el quinto disco de la agrupación, que coincide con el cierre de su etapa como director. "Es un proyecto que presentamos como colofón a esta temporada, y como deberes les dejo que la banda celebre su 50.º aniversario en 2029 con un sexto disco", comenta.

Molinos hace un balance cargado de experiencias positivas, desde las colaboraciones con músicos de gran nivel hasta la construcción de un proyecto sólido que sigue creciendo. Su salida marca el fin de una era para "Fonte Fuécara", pero también el inicio de una nueva etapa. "Siempre tendré un cariño especial por la banda. Fueron más de treinta años, pero ahora toca dedicarme más a mi familia", concluye. La Banda de Gaitas "Fonte Fuécara", fundada en 1979, sigue con la misma pasión que ha sido su sello durante cuatro décadas.