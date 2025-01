Llanera hace terapia entre carcajadas: así son los talleres municipales para mayores de 50 años

Antonio Plaza es natural de Salamanca, pero cuando le llegó el turno de su jubilación se trasladó hasta Llanera para vivir con su hija. Él es el participante más veterano del taller "Crear y Reacrearse", que forma parte del programa de las Aulas Culturales 50ymás, dirigidas a los mayores del concejo. "A sus 90 años de edad, Antonio tiene una memoria prodigiosa", indica Mayra Fernández, monitora de la actividad.

Fernández, residente en Posada y miembro de la compañía de teatro gijonesa "Luz de Gas Teatro", es la encargada de impartir la actividad que cumple en esta edición su segundo año. "Fundamentalmente, lo que se busca es que ellos tengan un lugar de encuentro, donde se sientan seguros y donde poder compartir distintas experiencias", dice. Siempre respetando hasta dónde los propios participantes quieran llegar. "Que cuenten lo que quieran contar y compartan lo que quieran compartir, pero siempre usando como base la risa. Y, por supuesto, nunca hay nada que esté mal hecho", añade la monitora.

A través de distintas dinámicas, siempre desde un punto de vista lúdico, los participantes trabajan, además, la improvisación a partir de situaciones reales e, incluso, se atreven a hacer teatro, detalla Mayra Fernández. Sin embargo, el objetivo fundamental es que "quieran volver a la próxima sesión porque, entre todos, hemos conseguido que se sientan bien y se diviertan", destaca.

Para ello, utilizan los recursos que tienen a mano, "que no son otros que nuestra voz o nuestro cuerpo", y a través de "distintas fórmulas, para que no resulte muy repetitivo, vamos avanzando paso a paso con el objetivo de que todos ellos se sientan cómodos y bien", añade Fernández.

En el caso de Antonio Plaza, que participa también en los talleres de manualidades y de uso del móvil. Esta actividad le ha servido "para mantenerme ocupado, pero también relacionarme con otra gente". Y es que este salmantino de nacimiento no quiere pasarse "todo el día tumbado en el sofá". Aunque asegura que, en su caso, no es que sea necesario, "sí que es muy importante participar en estas actividades que me permiten mantenerme activo".

Es algo en lo que coincide Aida Rodríguez, que participa en la actividad este año por primera vez. "Me jubilé y quería buscar algo que hacer, así que hablé con la organización y me recomendaron este taller. No podía estar más encantada", afirma AidaRodríguez, para añadir que, además, "sirve también para desinhibirse, para aprender a comunicarse tanto verbalmente como sin palabras y, aunque parezca mentira, también para relajarse".

A lo largo de estos dos años, el taller ha ido creciendo. "Tanto es así que en este curso hemos doblado el número de participantes, pasando de los 14 que teníamos habitualmente, a los 28 inscritos", subraya la monitora.

Para Mayra Fernández, que, además, viene del campo de la psicología, "la gente a nivel personal evoluciona muy favorablemente. Hay muchos de ellos, sobre todo mujeres, que están pasando un periodo de duelo porque han perdido a alguien recientemente. Otros tienen dolores y aún así vienen. Y es que lo importante es que salgan de aquí de una manera totalmente diferente a como llegaron, para mejor", expone la responsable del taller.

Además, según Aida Rodríguez son un "grupo que hemos encajado muy bien y nos apoyamos mucho los unos a los otros, porque hay gente que verdaderamente está pasando por momentos bastante difíciles".

Las aulas 50ymás son un programa organizado por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Llanera, con talleres que se imparten en diferentes localidades.