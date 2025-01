La lucha por la diversidad de Gustavo García: "Hay que perder el miedo a ser diferente"

Nació en Granda (Siero), pero desde hace más de veinte año reside en Llanera junto a su marido, José Fernández, con el que abrió un negocio de chucherías (Tutti Gus) en Lugo, hace ya once años. Gustavo García, presidente de la asociación Xuntes y Diverses y más conocido por todos los vecinos como "Gus", lleva prácticamente toda su vida luchando por educar a la población, sobre todo, en el respeto hacia la diversidad. "El diferente no es el enemigo. Porque, para él, el diferente eres tú, y hay que perder ese miedo", asegura.

Hace mucho tiempo que él ya no le teme a casi nada. Por eso, hace cuatro años, en 2021, se lio la manta a la cabeza y decidió, junto a otras cuatro personas, crear la asociación Xuntes y Diverses para educar y dar visibilidad al colectivo LGTBIQ+.

"El germen de Xuntes y Diverses nació en 2018, cuando hablé con el concejal del Ayuntamiento Gonzalo Bengoa (Izquierda Unida) para celebrar el orgullo gay en Llanera", recuerda. No existía un Orgullo Gay en Llanera hasta que Gus lo propuso de todas las maneras posibles. Hasta ese año, simplemente, se colgaba la bandera arco iris en el Ayuntamiento. Ahora, durante la semana del Orgullo, el concejo organiza diversos actos. "Incluso antes de que existiera la asociación, cuando lo gestionaba a través de la concejalía de Igualdad, de la que era responsable Isabel Fernández", rememora.

Fue precisamente la edil de Podemos en Llanera durante el anterior mandato quien animó a García a que se asociaran. Actualmente, cuentan con un total de 22 integrantes, de los que más de una decena participan activamente en la organización de eventos. Durante todo el año realizan varias actividades en el concejo, entre las que figuran, además de la celebración del Orgullo Gay, charlas en centros educativos, jornadas para la realización de pruebas rápidas del VIH, presentaciones de libros o el día de la lucha contra la LGTBIfobia en el deporte.

El presidente del colectivo asegura que "el objetivo con el que nació la asociación fue, principalmente, visibilizar la diversidad, sobre todo en las zonas rurales, donde prácticamente no hay asociacionismo y es mucho más difícil". Para Gustavo García, "visibilizar es la mejor manera de normalizar". Y contrariamente a lo que se pueda pensar, Xuntes y Diverses "no nació para luchar por los derechos de las personas LGTBI, sino para luchar para que la Carta de Derechos Humanos se cumpla". "Somos personas igual que el resto. No mordemos, no contagiamos nada y existimos. Tenemos los mismos derechos que el resto", incide.

Reconoce que desde que llegó a Llanera nunca había sentido homofobia "hasta ahora", aunque quiere pensar que es "más una gamberrada que una fobia en sí". Explica que en el escaparate de su local tiene una pegatina de la asociación y que "hace unos meses comenzó a aparecer todos los días con escupitajos". A través de las redes sociales y en tono de humor, denunció los hechos y logró que dejaran de hacerlo hasta este martes, cuando el adhesivo apareció a medio arrancar". Aunque parece un hecho aislado, lo cierto es que "en el último Orgullo robaron la bandera que había colgada en el Ayuntamiento, y esas cosas no pasaban antes" indica García.

"Más que homofobia lo que creo es que es mamarracherismo y querer hacerse el guay de la pandilla", añade. "Estoy seguro de que esto lo haces hace unos años y hasta tus propios amigos te dirían que lo dejaras, pero ahora está de moda la valentonada", lamenta.

García destaca que "muchas veces, la gente mayor es la que verdaderamente te sorprende". Y es que, "si bien es cierto que les cuesta mucho más entender ciertas cosas, si se las explicas, no las cuestionan. Lo aceptan tal y como es". "Sin embargo, parece mentira que, en los tiempos en los que estamos, tenga que haber un protocolo en los centros educativos para que la gente, no voy a decir gay, sino diferente no se sienta acosada o no sufra agresiones", subraya.

Por eso, el presidente de Xuntes y Diverses cree que la clave está en la educación y en el respeto hacia los demás, aunque opinen o sean diferentes a uno mismo. "Creo que aquí, en Llanera, ya no la asociación, sino desde antes, las personas que estamos visibles, que al final somos un poco los que formamos la asociación, fuimos educando, incluso sin querer, a la gente", señala.

Y es que ellos van despacito pero seguros. "A lo largo de 2024 dimos ocho charlas y tenemos previstas más para este año, pero vamos poco a poco, porque aún llevamos pocos años y tenemos que ir abriéndonos camino", india Gus, quien aclara que "no tenemos ninguna línea de financiación más que lo poco que sacamos de las subvenciones".

Aún así, el colectivo dispone también de una biblioteca con más de 130 libros de temática y/o autores LGTBI disponibles para cualquier persona, socia o no socia, en el local que regenta. "La mayoría son comprados por la asociación y algunos donados", indica. "Aceptamos donaciones de ejemplares siempre que sean libros de temática y/o autores LGTBI", apunta.

Además, el colectivo forma parte del grupo de trabajo, constituido en noviembre de 2023, que participa en la elaboración de la futura ley autonómica LGTBI, junto a la Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI, otras asociaciones y sindicatos vinculados al movimiento. El equipo cuenta, además, con el asesoramiento de la Universidad de Oviedo. "En este sentido, tenemos la suerte de que una de las socias de la asociación sepa de leyes, porque la verdad que es un tema bastante complicado", afirma.

A juicio de Gustavo García, "aún queda por hacer en materia de diversidad, por englobar en la sociedad y dejar de cuestionarlo todo". "Si en el carné de identidad de una persona pone que se llama María Luisa y en otro documento cualquiera está escrito que se llama Tomás, no lo pongas en duda. Llámale siempre por el nombre que pone en su DNI", ejemplifica, para añadir que esa persona "ha luchado mucho y ha sufrido para llegar a donde ha llegado". A su juicio, "las cosas tienen que ir calando poco a poco en la sociedad, y para eso necesitamos asociaciones”.

García resume el trabajo de Xuntes y Diverses así: "Que todos tengamos cabida en el mundo, pero siempre respetándonos". "Dejémonos ya de señalamientos y etiquetas que no tienen ningún sentido", concluye.